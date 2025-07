16 momentos reales cuando MAGA separó a las familias

La orden de “No Contacto” de su hijo tocó a muchas personas en nuestra sección de comentarios que compartieron sus propias historias similares de relaciones con sus padres, hermanos, amigos y seres queridos.

Esto es lo que están diciendo:

1. “Mientras que mis tres hermanas y yo estamos muy decepcionados con mi madre por votar por Trump, una de ellas la ha interrumpido”.

“Mi hermana y todos sus colegas están perdiendo sus trabajos, la investigación de fondos o corren el riesgo de ambos. Mi madre no muestra remordimiento por volar la vida de su hija. Mi madre dice:” Me sentiría mal si todas estas personas no voten por él también. No es como si le hiciera esto “. Tal ignorancia “.

–Jane M Lane

“Estaba esperando para huir, al igual que mis otras hermanas, sobrinos y su esposa en Los Ángeles. Se les dijo que evacuaran. Pero no podían huir a mi casa. El fuego se enfureció entre Los Ángeles y mi ciudad. ¿Y sin embargo, mi hermana de Maga mayor estaba de mierda que California no merece ninguna asistencia gubernamental. En el medio de esta crisis? mensaje de mierda preguntando: “¿Debo tomar las fotos de mi boda o la comida de perros cuando huya?!?!?” Ella me dijo que me fuera! Y su mente maga envenenada con su culto ya no está arruinando mi paz interior ”.

3. “Estoy en mis 30 años y parte de la comunidad LGBTQ+. Mi madrastra y el novio de mi madre votaron por Trump, y me enferma saber que votaron por el odio”.

“Desafortunadamente, nunca puedo salir (mi familia piensa que la asexualidad es una enfermedad mental), por lo que siento que tengo que seguir viviendo una mentira. Continuaré defendiendo los derechos LGBTQIA +, incluso si los miembros de mi familia piensan que mi asexualidad es algo para curar o erradicar o es” falso “. También defenderé los derechos de otras minorías.

4. “Tengo un primo que es gay. Sus padres de Trumpster lo repudiaron por su intolerancia”.

“Luego comenzaron a hablar con él nuevamente cuando descubrieron que tenía cáncer. Triste que se necesite cáncer para que algunas personas actúen humanas”.

–Lea8948

5. “Mi esposo y su hermano mayor no hablan con sus padres (mis suegros) por esta misma razón. Y no podría estar más orgulloso de su decisión de cortarlos”.

″ (¡Eran padres egoístas y de mierda para empezar!) No hay ‘por qué no podemos llevarnos todos y cantar una canción’ cuando se trata de esta mierda. Maga son las primeras personas en gritar sobre la “ley y el orden”, pero luego lloran cuando alguien los responsabiliza por sus malas elecciones y la mala moral. ¡Así que buck, Buttercup! Querías el delincuente. Continúas mirando hacia otro lado, pones excusas por el odio y el dolor y el sufrimiento que está causando … ahora solo tienes que lidiar con las consecuencias de tus acciones. ¿No es eso de lo que se trata la administración actual? ¿Pagando el precio por el mal comportamiento? Bueno, ¡lo tienes! Ahora lidia con eso. No puedes tener tu pastel racista, misógino y fanático y comerlo también “.

6. “Nadie debería sorprenderse cuando esto sucede. Fue una elección acalorada. No he hablado con amigos y familiares para muchas de sus decisiones”.

“Mi madre dejó de hablarme cuando no le gustaba alguien con quien estaba saliendo. Así que sí, joderla por votar por Trump y cualquier otra persona que lo hiciera”.

7. “Estoy alejado de mi padre porque se convirtió en un zombie de Maga, acusándome de todo tipo de delitos sexuales porque estoy en el arco iris”.

“Su comportamiento incluye un patrón que he notado en las historias que he leído y escuchado sobre otras familias alquilado en pedazos por MAGA: el partidario de Trump dice y vil las cosas (no ensuciaré el idioma inglés o la web repitiendo algunas de las cosas que mi padre dijo) y se convierten en víctimas cuando sus familiares, amigos o otras personas no solo expresan que ellos sean incorrectos. Están abarrotados de los niños que se rechazan para aceptar las consecuencias de sus palabras y acciones.

Como ejemplo, antes de nuestra división, mi padre se quejaría de la forma en que las personas, especialmente las personas negras, reaccionaron cuando llevaba su sombrero de maga y camiseta de Trump. “Pero tengo libertad de expresión”, se quejó. “Y ellos también”, le recordaría “.

8. “Mi hermana lo llama” una diferencia de opinión “. Lo veo como una decisión moral “.

“No puede estar en la iglesia cada vez que las puertas abran y le dan la espalda a todos los que no se ven y piensan como usted. No puede afirmar que ama a este país si apoya a las personas que no respetan abiertamente y con orgullo la constitución y todo lo que representa. Mi hermana votó contra el mejor interés de sus hijas y su nieta, así como mi hija y tres nietas, ella votó contra la ayuda de nuestra madre con una casa de enfermería en una casa de ancianos. básicamente secuestrado y enviado a las prisiones en lugares fuera de este país, y para las personas que protestan pacíficamente estas acciones para ser gaseadas y agredidas “.

9. “Seguí diciéndome a mí mismo que era una tontería cortar los lazos con alguien sobre la política hasta que me di cuenta de que me da vergüenza ser visto o asociado con personas así”.

“Como declararon muchos otros comentaristas, estas ideaciones van mucho más allá de la política”.

–jlynn715

10. “Soy anti-Trump, y también mis dos hijos mayores y sus cónyuges, pero mi hija menor y su esposo son muy pro-Trump”.

“Simplemente no hablamos de eso. Le pregunté a mi nieta de 16 años una pregunta sobre Trump algún día, y ella dijo que sus padres le dijeron que no me hablara sobre él. Ese tipo de me rompe el corazón porque no creo que ella entienda qué tipo de persona es.

–redbunny6273

11. “Tengo la suerte de tener solo un miembro de la familia MAGA, y no hay necesidad de no tener contacto porque acaba de cumplir 96 años y, francamente, no sabe cómo usar su teléfono. Sin embargo, toda la retórica de” dejar la política en la puerta “es una mierda, porque la división no se trata de la política”.

“Maga en sí no se trata de política. Se trata de quién obtiene los derechos humanos, la compasión y la seguridad. Por lo tanto, en conclusión, si sus hijos no hablan con usted porque votaron por Trump, pregúntese en qué políticas no están de acuerdo. Luego, pregúntese qué principios no están de acuerdo.

“Ella en realidad me dijo que no deberían tener relaciones sexuales. Espero sinceramente que nunca tenga una nuera”.

13. “Todavía estoy en contacto con mi madre conservadora, pero es muy desafiante. Tenemos muy poco que sea” seguro “de los que podamos hablar, porque casi todos los eventos actuales son políticos”.

“Hoy, ella me envió un mensaje de Facebook en respuesta a mi historia de la protesta de No Kings. Ella no entiende lo que estamos colectivamente molestos. Su argumento fue que Clinton y Obama también deportaron a las personas. ¿Por qué está bien, y esto no? Protestando.

14. “¡Mi madre solía llamarme gritando sobre cómo Obama iba a tomar todo de los ricos y dárselo a los pobres! Dije: ‘¡Genial! ¡Eres pobre! ¡Ve a entrar en la fila'”.

“Ella es indigente, ¡pero de alguna manera Obama iba a tomar su dinero! Fox News tiene la culpa de este”.

–cheesypear852

15. “Mi madre miró a mis extraños hijos después de las elecciones de 2016 y les dijo que no merecían los mismos derechos porque eran pecaminosos”.

“No hablamos hasta que se enfermara. Me alegro en privado de haber muerto antes de estas elecciones. Murió en julio de 2020 durante Covid después de seguir el ejemplo de Trump”.

–Glitteryangel852

16. Y finalmente, “Ser Magats ha convertido a mis padres una vez muy geniales en monstruos odiosos, racistas, enojados, evangélicos y egoístas. Es una locura lo que ese culto les ha hecho”.