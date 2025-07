DOJ ROCHO POR LA ola de disparos de Trump

By







El Departamento de Justicia ha sido sacudido por una ola de disparos recientes, una señal de que la administración no ha terminado de sacrificar las filas de los funcionarios de la carrera, ya que busca dar forma al departamento bajo un segundo término de Trump.

Maurene Comey, una fiscal federal con sede en Nueva York e hija del ex director del FBI, fue despedida el miércoles sin explicación.

Y las noticias se supo esta semana que el Departamento de Justicia también Juez de la Corte de Inmigración despedida Jennifer Peytonque se desempeñó como jefe del Sistema de la Corte de Inmigración de Chicago, poco después de que el jurista dio una gira al senador Dick Durbin (D-Ill.), Miembro de clasificación del Comité Judicial.

Esos disparos vienen después de la desestimación de al menos 20 empleados quien trabajó con el asesor especial Jack Smith, un grupo que incluye no solo abogados sino también de apoyo al personal e incluso a los alguaciles de EE. UU.

La fiscal general Pam Bondi también despidió al alto funcionario de ética de carrera en el departamento, Joseph Tirrell, el último de una serie de funcionarios de ética expulsados bajo el presidente Trump.

“Cada vez que creo que estamos en algún momento cuando terminan los disparos, hay otra ola. Así que predeciría que veremos más”, dijo el senador Richard Blumenthal (D-Conn.), Miembro del Comité Judicial del Senado.

“Son profesionales de carrera más dedicados que reciben papeles para caminar cuando realmente merecen ser elevados y empoderados. Y despedir al abogado de ética, creo, habla mucho sobre dónde está tomando el departamento”, dijo Blumenthal.

Justice Connection, una red de ex alumnos del departamento dedicados a proteger a los “colegas que están bajo ataque”, estiman que más de 200 empleados han sido terminados en el Departamento de Justicia, una cifra que incluye despidencias al FBI y otras agencias, así como a los fiscales que trabajaron en los casos de los casos de los 6 de enero en la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en DC en DC en DC en DC en DC en DC en DC en DC.

“Las terminaciones sin sentido en el Departamento de Justicia están creciendo exponencialmente. La misma institución creada para hacer cumplir la ley está pisoteando las leyes de servicio civil promulgadas por el Congreso. Es vergonzoso y es devastador la fuerza laboral”, dijo Stacey Young, directora ejecutiva y fundadora del grupo, en un comunicado a The Hill the Hill the Hill.

“El liderazgo del DOJ está dejando en claro que la capacidad de mantener su trabajo no está ligado a su desempeño, su experiencia o su compromiso de defender y defender la Constitución. Aquellos que permanecen en el departamento ahora están preocupados por cómo mantener sus estándares éticos profesionales cuando parece que su voluntad de hacer lo que se les ordene más que cualquier otro aspecto de su trabajo”.

El Departamento de Justicia declinó hacer comentarios sobre los asuntos de personal.

Muchos de los abogados que fueron despedidos han recibido cartas breves que dicen que fueron despedidos bajo la autoridad del segundo artículo de la Constitución, el que establece la presidencia.

A Carta de Comey a sus colegas hicieron referencia al espíritu guía del Departamento de Justicia: perseguir casos “sin temor ni favor”.

“Nuestro enfoque estaba realmente en actuar ‘sin favor’. Es decir, asegurarse de que las personas con acceso, dinero y poder no fueran tratados de manera diferente a nadie;

En el caso de Peyton, Durbin dijo que ve una línea directa entre la gira que le dio, algo que él llamó una visita de supervisión de rutina, y su terminación.

“El juez Peyton se tomó el tiempo para mostrarme el tribunal y explicar sus funciones. Poco después, recibió un correo electrónico de los nombrados políticos del Departamento de Justicia. El correo electrónico afirmó que los jueces de inmigración no deberían comunicarse directamente con los miembros del Congreso y el personal del Congreso y requirió que todas las comunicaciones de las oficinas del Congreso se enviaran a la sede para su revisión y respuesta”, dijo Durbin en un correo electrónico de martes.

“El juez Peyton fue despedido poco después. Su abrupta terminación es un abuso de poder por parte de la administración para castigar a un juez no político simplemente por hacer su trabajo”.

En el equipo de Smith, los recientes disparos hacen al menos 37 empleados que han sido despedidos, según Reuters.

Y en el frente de ética, más allá de Terrill, Jeffrey Ragsdale, jefe de la Oficina de Responsabilidad Profesional, que revisa la conducta de los abogados en el Departamento, fue despedido en marzo. Brad Weinsheimer, otro funcionario de la máxima ética, renunció después de que fue reasignado a un nuevo grupo de trabajo centrado en tomar medidas enérgicas en las ciudades santuario.

El senador Adam Schiff (D-Calif.), También miembro del Comité Judicial del Senado, dijo que ve dos patrones principales.

“Esta es que Pam Bondi intenta ir después de todos los enemigos políticos percibidos del presidente, para ir tras fiscales dedicados que trajeron casos con éxito a la condena. También es parte del esfuerzo más amplio para reescribir completamente la historia sobre el 6 de enero”, dijo a The Hill, y agregó que espera más despido de aquellos “considerados insuficientemente pro-Maga”.

Luego enumeró una serie de funcionarios dentro y fuera del Departamento de Justicia que han sido despedidos bajo Trump, incluidos los jefes de la Oficina del Asesor Especial y la Oficina de Ética del Gobierno.

“Parecen estar haciendo todo lo posible para eviscerar cualquier tipo de perro guardián o supervisión ética, claramente parte de un patrón de tratar de eliminar toda la responsabilidad”, dijo Schiff, quien envió una carta a Bondi esta semana pidiendo más detalles sobre los disparos de Terrill y planea cumplir con las pautas de ética en el departamento.

Más allá de los despidos, muchos abogados del Departamento de Justicia han abandonado el Departamento por su propia cuenta, con varios compartir con la colina que temían que se les pidiera que hicieran algo ilegal o se verían obligados a defender acciones ilegales.

El representante Jamie Raskin (D-Md.), El principal demócrata del Comité Judicial de la Cámara, dijo que el resultado es una cultura de miedo en el Departamento de Justicia.

“El Departamento de Justicia ahora es una broma. Cuando se observa la historia de un departamento que alguna vez fue fondado y legendario, Pam Bondi ha definido su trabajo como haciendo lo que Donald Trump quiera. Ella es completamente sycofántica y subordinada. Y puede haber algunos abogados que aún quedan en el edificio que intentan hacer su trabajo honesto de manera honesta con la ética profesional, pero ha sido respaldado a la voluntad política de la voluntad política de la voluntad de Dond Trump.

“Es algo difícil para los verdaderos abogados que todavía están allí, y expresan mucho miedo y ansiedad sobre a dónde va el Departamento de Justicia”.

Agregó que algunos colegas republicanos, en gran parte antiguos fiscales, han expresado su preocupación en privado por los despidos.

“He tenido colegas republicanos que eran ex fiscales federales que me dijeron en privado que están absolutamente horrorizados de que los fiscales asistentes de los Estados Unidos están siendo despedidos porque trabajaron en el caso del 6 de enero”, dijo Raskin.

“Piense en las implicaciones de eso. Las personas están siendo despedidas por hacer bien su trabajo, y su trabajo fue traer casos contra personas que agredieron violentamente a los oficiales de la policía federal”, dijo.

Pero esa preocupación no fue compartida públicamente por el representante Jim Jordan (R-Ohio), el presidente del panel.

“Tengo confianza en el presidente Trump, la confianza en su equipo en el Departamento de Justicia, si eso es lo que creen que es lo mejor para cumplir con su misión, esa es su decisión”, dijo a The Hill.

“No sé estos detalles sobre cada individuo, pero si eso es lo que el Fiscal General cree que es lo mejor para la misión del Departamento de Justicia, está bien”.

Comey y Terrill abordaron la moral en cartas a sus colegas.

Comey dijo que los disparos injustificados significan que “el miedo puede filtrarse en las decisiones de quienes permanecen”.

“No dejes que eso suceda. El miedo es la herramienta de un tirano, ejercido para suprimir el pensamiento independiente. En lugar de miedo, deje que este momento alimente el fuego que ya arde en el corazón de este lugar. Un fuego de indignación justa en abusos de poder. De compromiso para buscar justicia para las víctimas. De la verdadera verdad por encima de todo lo demás”, escribió.

Terrill también insinuó un llamado a la acción de los colegas.

“Creo en las palabras del Dr. Martin Luther King Jr. -” El arco del universo moral es largo, pero se inclina hacia la justicia “, escribió en una publicación sobre LinkedIn que incluía su breve aviso de terminación.

“También creo que Edmund Burke tiene razón y que” lo único necesario para el triunfo del mal es que las buenas personas no hagan nada “.





