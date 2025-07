Aquí es donde los demócratas se encuentran en las encuestas en la marca de seis meses de Trump

Las encuestas recientes están pintando una imagen mixta para los demócratas mientras buscan trazar un camino a raíz de su pérdida ante el presidente Trump en noviembre.

El índice de aprobación de Trump permanece cómodamente bajo el agua cuando llega a la marca de seis meses en el cargo el domingo. Pero aunque los demócratas han obtenido algunas victorias notables en las elecciones de alto perfil desde entonces, no han podido alejarse del Partido Republicano, ya que el partido espera reagruparse para las partes intermedias del próximo año.

Los expertos en datos dijeron que la posición de los demócratas ha mejorado desde que Trump comenzó su segundo mandato, pero aún tienen mucho trabajo que hacer para recuperar la confianza del pueblo estadounidense y estar preparados para recuperar el control de la casa.

“No puedes estar solo en el ataque. No puedes vencer a algo con nada”, dijo el encuestador demócrata Celinda Lake. “Tenemos que mostrar y decir qué haríamos, pero creo que estamos en el precipicio de una gran oportunidad, y espero que lo aprovechemos”.

Meses después de que los demócratas sufrieron un gran golpe con Trump barriendo los siete estados de campo de batalla y el control ganador del Partido Republicano de ambas cámaras del Congreso, el partido todavía busca volver a armar las piezas.

A mitad del primer año del término de Trump, muchos puntos de datos sobre dónde se encuentra el partido no parecen brillantes.

Las opiniones del Partido Demócrata han estado en mínimos históricos durante un par de meses. El porcentaje de votantes registrados que consideran que el partido alcanzó favorablemente algunos de sus niveles más bajos desde al menos el comienzo del primer mandato de Trump en YouGov’s promediomás de 20 puntos bajo el agua a fines de mayo.

Una encuesta de CNN publicada el jueves encontró Solo el 28 por ciento de los estadounidenses ven a la fiesta favorablemente, un récord bajo en la historia de las encuestas de la salida que datan de 1992.

Las opiniones del Partido Republicano tampoco son fuertes, pero no han sido tan pobres.

Una encuesta realizada por el Super Pac democrático une al país recientemente encontró que los votantes perciben que el partido es “fuera de contacto”, “despertaba” y “débil”. Una encuesta de AP-NORC encontrada de poco más de un tercio de los demócratas son optimista sobre el futuro del partido, en comparación con el 57 por ciento de julio pasado.

Las encuestas también han mostrado una frustración generalizada con los líderes democráticos y la sensación de que los demócratas no luchan lo suficiente contra la administración Trump y por sus votantes.

Esto ha sido particularmente señalado contra el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer (DN.Y.), cuya calificación de favorabilidad se ha atascado en los 20 a mediados de los años 20 durante el segundo mandato de Trump, según el HQ de la mesa de decisiones promedio de votaciónaunque su favorabilidad neta ha mejorado un poco más recientemente.

Scott Tranter, director de ciencia de datos de DDHQ, dijo que los demócratas todavía están tratando de formar un mensaje coherente, pero no tienen un “grito de concentración” claro, aunque algunos de ellos han recibido atención ya que han sido arrestados durante los enfrentamientos con funcionarios de la administración Trump o visitaron centros de detención como “Alcatraz Alligator” en Florida.

“Está bastante claro que Schumer no es el tipo, solo basado en su índice de aprobación”, dijo Tranter. “Y uno puede argumentar que [former House Speaker] El índice de aprobación de Nancy Pelosi también estaba bajo el agua, pero … Schumer no parece tener ese tipo de gravedad que ella “.

Otra tendencia común en las encuestas durante estos meses es una falta de acuerdo sobre quién es el líder del Partido Demócrata después de 2024.

Una encuesta de CNN encontró En marzo, el 30 por ciento de los demócratas no dieron un nombre para responder a una pregunta sobre qué líder refleja mejor los valores fundamentales del partido. La representante Alexandria Ocasio-Cortez (DN.Y.) tuvo el mayor apoyo, pero con solo el 10 por ciento, mientras que el ex vicepresidente Harris tuvo un 9 por ciento y el senador Bernie Sanders (I-Vt.) Tenía un 8 por ciento.

Una encuesta de Emerson College encontró Los demócratas se dividieron ampliamente entre el campo de los posibles contendientes presidenciales 2028, con el candidato líder solo con el 16 por ciento.

Tranter dijo que esta dinámica es de esperar después de la pérdida de un partido en las elecciones presidenciales, señalando los primeros meses de 2005 para los demócratas después de la pérdida de John Kerry y de 2013 para los republicanos después de la pérdida de Mitt Romney.

“Al salir de Kerry, los demócratas también estaban en el desierto”, dijo. “Y creo que la conclusión es que cada vez que sucede algo como esto, cada parte pasa por su transformación. Creo que todavía estamos bastante temprano”.

Pero los datos muestran algunas razones para ser optimistas para los demócratas.

El índice de aprobación y la favorabilidad de Trump han sido constantemente submarinono es anormal para él, incluso cuando ganó las elecciones de noviembre, pero aún le presentó a los demócratas una oportunidad.

Los demócratas han mantenido una ventaja en el promedio de DDHQ del Votación genérica del Congreso Desde principios de marzo, aunque uno pequeño de un par de puntos como máximo. Lideraron esa pregunta por 1 punto a partir del lunes.

La misma encuesta de CNN que muestra la desaprobación del partido demócrata encontrado que los demócratas son más motivado para votar en las exámenes parciales del próximo año. Una encuesta del encuestador republicano Fabrizio Ward encontró republicanos arrastre La boleta genérica en 28 distritos de la casa de campo de batalla.

Los demócratas también expresaron la esperanza de que la aprobación del “gran proyecto de ley” Big Beutiful “de Trump, que extiende los recortes de impuestos de Trump y aumenta la financiación de la seguridad fronteriza, pero también recorta el gasto de Medicaid, podría darles la oportunidad que han estado buscando.

Múltiples encuestas tienen se muestra Al menos una pluralidad de votantes registrados o adultos se opone a ella, aunque muchos también dicen que no saben lo suficiente.

“Trump y los republicanos ciertamente están centrados en políticas increíblemente impopulares que probablemente beneficien a los demócratas que merecen conducir a la mitad de los pueblos”, dijo Ryan O’Donnell, director ejecutivo interino de la firma de votación progresiva para el progreso. “Pero los demócratas también tienen que demostrar que escuchan las preocupaciones de las personas y ofrecen activamente soluciones a esas preocupaciones para hacer que sus vidas sean mejores y más asequibles”.

Lake dijo que la falta de un líder claro tiene un lado positivo, ya que el campo democrático 2028 probablemente presentará muchos que muestran lo que es la alternativa democrática para Trump. Pero dijo que el proceso de un líder o algunos líderes que emergen ha sido más lento que en el pasado, y espera que sea poco probable que se “arregle” antes de los trabajos intermedios de 2026.

Eso requerirá tener un mensaje unificado si no hay líder unificado, dijo.

“Necesitan tener una voz unificada y un plan unificado, y ese plan debe incluir un mensaje económico proactivo y populista sobre lo que vamos a hacer y por quién vamos a luchar”, dijo Lake.

La firma de votación de Lake y la Red de Donor Democratic Way to Win se asociaron para realizar una encuesta publicada el jueves que evaluó a los que votaron por el presidente Biden en 2020 pero no votaron en 2024. La encuesta, realizada desde finales de abril hasta principios de junio, encontró A muchos de esos votantes no les gustaba a ninguno de los candidatos y no sentían que Harris tuviera un mensaje económico lo suficientemente fuerte como para convencerlos de que reduciría los costos.

Los encuestadores también encontraron que la mayoría de esos votantes se inclinan por votar por un demócrata si se celebraron los exámenes intermedios hoy.

Jenifer Fernández Ancona, cofundador y vicepresidente de Way para ganar, dijo que los sentimientos de arrepentimiento de que los encuestados indicaron que sentían por no votar, particularmente lo que se relaciona con los recortes de Medicaid y el costo de vida de no caer, darle una apertura al partido.

Ella dijo que la encuesta, que muestra la mayor angustia sobre los recortes a los programas que ayudan a los niños y a Medicaid, fue tomada antes de la aprobación de la ley, pero esas preocupaciones están llegando a buen término ahora.

“Creo que puedes usar eso, ¿verdad? Podrías aprovechar eso para decir: ‘Lo que más te importa es lo que realmente está sucediendo. Y entonces debes venir y ser parte de [the] oposición a esto ‘”, dijo Fernández Ancona.

Y la encuesta de la firma, junto con otras encuestas, ha demostrado que los demócratas quieren que su partido se ofenda.

“La mesa ha sido establecida”, dijo. “Entonces, la pregunta es, ¿podremos aprovecharlo? ¿Realmente nos inclinaremos?





