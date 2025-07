El clip resurgido muestra a Stephen Miller respaldando la tortura

Por supuesto que dijo eso. ¿Por qué no me sorprende? pic.twitter.com/k7r9rxqgz9

“No creo que sea necesario matarlos por completo, no somos personas bárbaras, respetamos la vida”. Miller continuó. “Por lo tanto, la tortura es el camino a seguir”.

Ex portavoz de la Casa Blanca Sarah Huckabee Sanders Desestimó el video en 2017, diciéndole a Vice que fue creado como una broma.

“Esta es claramente una rutina de comedia de boceto realizada por adolescentes y para adolescentes como parte de un anuario de video”, dijo. “Este sketch adolescente no refleja ninguna posición política, pasada o presente, en poder de Stephen Miller. Esta es otra extralimitación cómica de los medios de comunicación”.

A pesar de la afirmación de Huckabee, el video fue creado como un boceto de comedia, los ex compañeros de clase de Miller de la Escuela Secundaria Santa Mónica se han presentado detallando su nivel de insensibilidad cultural en el pasado.

Ari Rosmarin, editor del periódico de estudiantes de secundaria, dijo NPR Cómo Miller disfrutó desafiando a los estudiantes latinos a hablar inglés y lanzar a aquellos que no estuvieron de acuerdo con él como antipatrióticos. Recordó que Miller le dijo “si no me gusta aquí para ir a otro lugar”.