By







El representante Adam Smith (D-Wash) dijo el domingo que el presidente Trump “cometió un enorme error” al culpar el Rusia-Ukraine Guerra contra los ucranianos.

“Creo que la administración Trump cometió un enorme error durante la campaña y luego desde el delantero de las elecciones al culpar a Ucrania por la guerra”, dijo Smith al presentador Shannon Bream en “Fox News Sunday”. “Parece que el presidente Trump pensó honestamente que era Ucrania lo que estaba obligando al conflicto”.

“Y si solo hablara con Zelensky y presionó a Zelensky, entonces todo estaría bien, que nadie que estuviera prestando atención a la situación habría acordado. Putin ha estado conduciendo este conflicto”, agregó Smith.

Desde su regreso al cargo hace unos meses, el presidente y su administración han presionado para el fin de la guerra en Ucrania, sin mucho éxito.

En febrero, el presidente Trump aparentemente culpó a los líderes de Ucrania por la guerra con Rusia, declarando que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky “nunca debería haberlo comenzado”.

Rusia comenzó una invasión a gran escala de Ucrania hace más de tres años, después de concentrar tropas en la frontera y presionar por una prohibición de que Ucrania se convierta en parte de la alianza de la OTAN.

La semana pasada, Trump dijo que Estados Unidos enviaría municiones de defensa aérea de Patriot a Ucrania, reformulando su insatisfacción con el presidente ruso Vladimir Putin.

Trump no dijo cuántos sistemas o misiles patriotas irían a Ucrania, pero declaró que Estados Unidos no pagaría por las municiones.

“Todavía no he acordado el número, pero van a tener algunos, porque necesitan protección, pero la Unión Europea está pagando por ello. No estamos pagando nada por ello, pero lo enviaremos”, dijo Trump a los periodistas la semana pasada.

La colina ha contactado a la Casa Blanca para hacer comentarios.





Fuente