Trump niega otro informe de la revista, esta vez en Powell, Bessent

El presidente Trump respondió enojado el domingo a Una historia de Wall Street Journal Que el Secretario del Departamento del Tesoro, Scott Bessent, había tratado personalmente de hablar de él al tratar de despedir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

Trump, que actualmente está demandando al Journal por sus informes sobre su relación con el difunto Jeffrey Epstein, ha estado tratando agresivamente de despedir a Powell por su manejo de las tasas de interés. Los estudiosos legales no creen que Trump tenga la autoridad para expulsar a la silla de la Fed unilateralmente, y los informes de que podría intentar hacerlo haber sacudido Wall Street en los últimos días.

“El Wall Street Journal realizó una historia típicamente falsa hoy al decir que el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, me explicó que disparar a Jerome ‘Too Late’ Powell, el peor presidente de la Reserva Federal en la historia, sería malo para el mercado”, Trump “, Trump”, Trump “, Trump”, dijo en una publicación del domingo Sobre la verdad social.

“Nadie tuvo que explicarme eso. Sé mejor que nadie lo bueno para el mercado y lo que es bueno para los Estados Unidos”, agregó. “Si no fuera por mí, el mercado no estaría en máximos récord en este momento, ¡probablemente se habría estrellado! Por lo tanto, obtenga su información correcta. ¡La gente no me explica, les explico!”

Cuando se le contactó para hacer comentarios, la Fed dijo que no “tiene nada que compartir”.

Trump demandó a la revista por presunta difamación el viernes después de que el periódico publicó una historia que describe una carta que, según los informes, envió a Epstein para su 50 cumpleaños.

El Journal informó que el mensaje de cumpleaños, que tiene lo que parece ser la firma de Trump, se escribió dentro del contorno de una mujer desnuda.

“Un amigo es algo maravilloso. Feliz cumpleaños, y que todos los días sean otro secreto maravilloso”, según los informes, se lee.

La queja legal de Trump dijo que la historia ha causado un “daño financiero y reputacional abrumador” para el presidente, presionando miles de millones de dólares en daños.

“Los acusados inventaron esta historia con el carácter y la integridad del presidente Trump y lo retratan engañosamente en una luz falsa”, dijo la demanda.

Trump ha estado tratando de reducir las crecientes llamadas, incluso de algunos de sus partidarios más fuertes, para una liberación completa de los archivos del gobierno federal sobre Epstein, quien murió de un aparente suicidio en una prisión de Manhattan en 2019.

Múltiples miembros de la administración Trump habían adoptado previamente teorías de conspiración que rodean a Epstein, pero a principios de este mes, la administración dijo que el deshonrado financiero y el delincuente sexual condenado se habían suicidado, y que no mantuvo una “lista de clientes”.





