Un congresista republicano que solicitó repetidamente a la administración Trump para liberar todos los archivos del gobierno en Jeffrey Epstein ahora ha diluido sus demandas, advirtiendo el domingo que cualquier registro de vuelo relacionado con el “avión de Dadgum” del delincuente sexual no debe identificar inocentes, incluidos, según el legislador, personas ricas como el presidente Donald Trump.

“El hecho de que alguien volara en un avión no significa que sean un pedófilo de papá, ya sabes. Tengo muchos amigos ricos. Aspiro a ser rico, pero he hecho un voto de pobreza porque mi hija monta caballos”, el congresista “, el congresista”, el congresista “, el congresista”, el congresista “, el congresista”, el congresista “, el congresista”, el congresista “, el congresista”, el congresista “, el congresista”, el congresista “. le dijo a Martha Raddatz de ABC .

“Pero tengo muchos amigos ricos, y vuelan en los aviones de las personas. Y su avión estará abajo, y dirán: ‘Oye, vamos a algún lado y tenemos un asiento extra, ¿quieres ir?’ Y ni siquiera conocen a la persona en el avión ”, continuó. “Así que esa es una de las cosas por las que también me preocupa, porque ya sabes, el presidente Trump admitió que voló [Epstein’s] avión de papá. Y entonces me preocupo por algunas personas inocentes. … Hay más de mil personas que esta bolsa de tierra aparentemente ofendió, y actualmente, creo que el diablo que trata con él “.

Un portavoz de la oficina de Burchett no respondió a la pregunta de Huffpost sobre si el congresista estaba tratando de decir que ya sabe quién en los registros de vuelo es inocente más allá de las víctimas menores de Epstein.

La administración Trump se enfrenta a una reacción bipartidista para el manejo de su investigación de Epstein, que Recientemente concluido que el financiero deshonrado murió por suicidio mientras estaba bajo custodia en 2019, y que no estaba en posesión de lo que los teóricos de la conspiración de derecha creen que era una lista de clientes de figuras poderosas que buscaban servicios de Epstein’s menores de edad de sexo.

“Creo que fue [Bondi’s] Conocimiento limitado y recibir consejos de las personas equivocadas, que haces mucho en Washington. Hay muchas personas para darte consejos, pero cuando resulta que no es bueno, te das la vuelta y no se encuentran en ninguna parte. Y creo que eso es lo que ella hizo al principio “, dijo Burchett.” Creo que si ella dobla la esquina, tengo un dicho, no es cómo comienzas, así es como terminas. Si ella termina fuerte en esto, entonces estoy a favor. Estoy seguro de que la curva de aprendizaje es empinada y creo que ella cometió un error al principio “.