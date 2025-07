El diagnóstico de venas de Trump ofrece raros problemas de salud

El anuncio de la Casa Blanca de que el presidente Trump tiene una condición de venas crónica común marcó una rara visión de la salud de la persona más antigua para ser elegido presidente de los Estados Unidos, cuya campaña y administración lo han proyectado durante mucho tiempo como la imagen de la fuerza y la vitalidad.

Trump, de 79 años, tiene insuficiencia venosa crónica, según el médico de la Casa Blanca. La condición ocurre cuando las venas de la pierna de una persona luchan para bombear sangre hacia el corazón, lo que hace que la sangre se agrupe.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, hizo la divulgación en la parte superior de una conferencia de prensa de rutina a fines de la semana pasada, después de que las imágenes circularon en línea de Trump con piernas hinchadas en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA y una mano magullada cubierta de maquillaje.

“Sé que muchos en los medios de comunicación han estado especulando sobre los moretones en la mano del presidente y también hinchando en las piernas del presidente. Entonces, en el esfuerzo de la transparencia, el presidente quería que compartiera una nota de su médico con todos ustedes hoy”, dijo Leavitt, antes de describir la condición de Trump.

Ella dijo que el hematoma en sus manos es “consistente con la irritación del tejido de los suaves menores del apretón de manos frecuente y el uso de aspirina, que se toma como parte de un régimen de prevención cardiovascular estándar”.

La Casa Blanca luego lanzó una nota más detallada del médico de la Casa Blanca.

Los críticos han acusado a Trump de tratar de ocultar los verdaderos detalles de su salud detrás de BLUSTER, por lo que el anuncio de un diagnóstico específico vino con cierta sorpresa, y una cierta cantidad de escepticismo.

Barbara Perry, historiadora presidencial y profesora en la Universidad de Virginia, lo calificó como “un cambio bastante repentino de la Casa Blanca de Trump”.

Perry elogió a la administración por su transparencia, pero señaló que el público necesita creer lo que se le dice.

“¿Tenemos información completa ahora? No sabemos eso. Solo sabemos lo que nos han dicho, y tenemos que suponer que es preciso”, dijo Perry.

No es inusual que una administración sea reticente al compartir la información de salud personal de un presidente, y no existe un requisito legal para que una administración sea transparente al respecto.

Perry señaló que hay una tensión entre lo que un presidente quiere revelar y lo que el pueblo estadounidense tiene un interés personal en saber. No hay ningún incentivo para nadie en la administración, y mucho menos a los médicos de la Casa Blanca, para ser sinceros y transparentes sobre la persona que podría despedirlos.

Perry dijo que pondría a Trump hacia el mismo final del espectro de transparencia que el ex presidente Biden, quien abandonó la carrera el verano pasado después de una actuación de debate en la que parecía desenfocado, confundido e incapaz de responder a muchos de los ataques de Trump.

La Casa Blanca de Biden negó los informes de cualquier declive mental. Pero al final de su mandato, el público había perdido la confianza en su capacidad para liderar.

Trump durante la campaña a menudo se jactaba de su salud física y resistencia mientras buscaba contraste con Biden. Mientras estaba en el cargo, ha seguido acusando a Biden y sus ayudantes de cubrir el presunto declive mental, y los aliados republicanos de Trump en el Congreso han iniciado una investigación sobre lo que esos ayudantes de la Casa Blanca sabían.

Sin embargo, Trump apenas se ha comunicado a sí mismo.

Cuando fue infectado con Covid-19 en el otoño de 2020, la administración no dio a conocer muchos detalles sobre su condición o tratamiento. Su médico Sean Conley minimizó repetidamente la gravedad de la enfermedad. No fue hasta meses después, después de la publicación de un libro del ex jefe de gabinete Mark Meadows y Investigación del New York Times – que el público aprendió cuán en serio era el presidente.

El Times informó que el oxígeno de sangre de Trump era tan bajo antes de ser admitido en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed que las autoridades creían que necesitaría ser puesta en un ventilador. Se recuperó después de recibir acceso especial a una droga no aprobada para luchar contra el virus.

Trump durante la campaña se comprometió a publicar sus registros médicos, pero luego no compartió ni siquiera datos de salud básicos. Al igual que gran parte del historial médico de Trump, la información que se ha publicado ha sido en gran medida hiperbólica.

En 2015, Trump publicó una carta de su entonces médico Harold Bornstein que dijo que sería el presidente más saludable de la historia. Dos años más tarde, Bornstein admitió que Trump dictó la carta él mismo.

Durante su primer mandato en 2018, el ex médico de la Casa Blanca de Trump, Ronny Jackson, ahora aliada en el Congreso, dijo que el presidente tenía “genes increíblemente buenos” y bromeó diciendo que podría vivir hasta 200 años si tuviera una dieta más saludable.

El actual médico de la Casa Blanca, Sean Barbabella, escribió en un memorando después del físico anual de Trump en abril que el presidente vive un estilo de vida activo que incluye “victorias frecuentes en eventos de golf”.

Barbabella pronunció a Trump “completamente en forma” para ejecutar los deberes de la presidencia.

Trump tendrá 82 años al final de su mandato, lo que lo convertiría en la persona mayor en ocupar el cargo, superando la marca de Biden por solo unos meses.

Incluso después de que fue pastoreado por una posible bala de asesino en julio de 2024, la campaña de Trump proporcionó muy poca información sobre su recuperación o cualquier efecto de salud persistente.

Jeffrey Kuhlman, quien se desempeñó como el ex médico del ex presidente Obama del 2009-13 y dirigió la unidad médica de la Casa Blanca para el ex presidente George W. Bush, dijo que cree que la administración actual se dio cuenta de que la condición física de Trump no podía estar oculta.

“Es al menos un soplo de aire fresco” ver la transparencia sobre “condiciones que el resto de nosotros ya podíamos ver”, dijo Kuhlman. “A Presidentes no les gusta hablar sobre su salud a menos que se vean obligados a hacerlo. Cuando tienes moretones en las manos y los tobillos hinchados … no obtienes puntos de brownie por esto”.

Kuhlman, quien escribió un libro de 2024 sobre sus experiencias como médico de la Casa Blanca, dijo que estaba aliento de ver un memorando del médico de la Casa Blanca de Trump que era “competente y objetiva”.

“No estoy seguro de que sea un punto de inflexión en la transparencia, pero es prometedor ver al menos a un médico escribir algo fáctico y tener un estudio competente”, dijo Kuhlman.

“Este es el primero [memo] Eso ha sido escrito por un médico en lugar del propio Trump “.





