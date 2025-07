By







El ex presidente Obama negó el martes las afirmaciones de la administración Trump de que manipuló la inteligencia relacionada con la interferencia rusa en las elecciones de 2016.

“Estas extrañas acusaciones son ridículas y un intento débil de distracción”, dijo Patrick Rodenbush, portavoz de Obama, en un comunicado enviado a Newsnation, la compañía hermana de la colina.

“Nada en el documento emitido la semana pasada socava la conclusión ampliamente aceptada de que Rusia trabajó para influir en las elecciones presidenciales de 2016, pero no manipuló con éxito ningún voto. Estos hallazgos fueron afirmados en un informe de 2020 por el Comité de Inteligencia del Senado bipartidista, dirigido por el entonces Chairman Rubio”, agregó.

El Director de Inteligencia Nacional (DNI) Tulsi Gabbard emitió un informe el viernes pasado que detallaba el presunto fraude electoral y dijo que los funcionarios involucrados estaban involucrados en una “conspiración traidora”.

Gabbard también dijo que su oficina estaba entregando pruebas al Departamento de Justicia por posibles referencias penales con el apoyo del presidente Trump.

“Es culpable, no es una pregunta”, dijo Trump a los periodistas que se refieren a Obama. “Esto fue traición, esta fue cada palabra en la que se te ocurra”.

El presidente dijo que el entonces Vicepresidente Biden, el ex director del FBI James Comey, el ex director de DNI James Clapper y el ex director de la CIA, John Brennan, podrían enfrentar cargos penales por la controversia.

El informe sigue al memorando de marzo de Trump ordenando la desclasificación de “todos los archivos relacionados con el huracán Crossfire”, el nombre dado a la investigación del FBI sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016.

Trump ha negado durante mucho tiempo que Rusia influyó en su exitosa oferta de la Casa Blanca en 2016 contra la oponente demócrata Hillary Clinton.

El Comité Nacional Demócrata (DNC) y el equipo de campaña de Clinton gastaron más de $ 1 millón en una investigación sobre los lazos de Trump con Rusia. El bufete de abogados de Perkins COIE dirigió la investigación utilizando los recursos de la compañía de investigación Fusion GPS, que luego contrató al espía británico retirado Christopher Steele para descubrir información sobre la participación extranjera en las elecciones de los Estados Unidos.

El DNC fue multado con $ 105,000 y la Comisión Federal de Elecciones Fuledas de Clinton fue multada con $ 8,000 por no revelar el monto gastado en la investigación, Según una carta enviado por la agencia después de la consulta.





