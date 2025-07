Kevin O’Leary: ‘Nadie da una caca’ sobre los archivos de Epstein

El inversionista de “Shark Tank”, Kevin O’Leary, minimizó el lunes las emociones que rodeaban los archivos relacionados con el delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein.

“The reason why people care about this a lot, not just because of the very real Jeffrey Epstein sex trafficking and the crimes that were committed, it is the fact that Donald Trump himself spent years — him and his allies promised their base, ‘We are going to deliver the Epstein client list that’s going to take down all of your Democratic enemies,’” journalist Ahmed Baba told CNN’s Abby Phillip in a clip Destacado por Mediaite.

“Trátalo”, cortó O’Leary. “Tráelo”.

“Bueno, sí, tráelo, Donald. Por favor, Donald, tráelo”, replicó Baba.

“Nadie da una caca”, respondió el inversionista del “tanque de tiburón”.

En las últimas semanas, la administración Trump ha enfrentado una reacción violenta sobre su manejo de archivos vinculados al caso de Epstein.

Las personas influyentes de derecha que habían presionado durante mucho tiempo las teorías de conspiración sobre Epstein cambiaron su furia hacia la administración Trump, especialmente la fiscal general Pam Bondi, debido a un reciente memorando del Departamento de Justicia que disipó muchas de las teorías.

La saga de Epstein también ha seguido causando caos en la Cámara, con el presidente Mike Johnson (R-La) bloqueando los votos sobre el asunto hasta septiembre después de que los demócratas amenazaron con forzar votos sobre los archivos, lo que pondría a los republicanos de la Cámara en un lugar políticamente desafiante.

“Donald Trump y los republicanos de la Cámara tienen el poder de lanzar los archivos de Epstein hoy. Se niegan a hacerlo. ¿Qué se esconden del pueblo estadounidense?” Líder de la minoría de la Cámara de Representantes Hakeem Jeffries (DN.Y.) escribió el lunes en un Publicar en la plataforma social INCÓGNITA.

La colina se ha comunicado con la Casa Blanca y la Conferencia Republicana de la Cámara para hacer comentarios.





