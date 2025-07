By







Desde que Donald Trump ganó la presidencia de los Estados Unidos hace ocho meses, varias elecciones han remodelado el mundo occidental, desde Polonia el mes pasado, donde Karol Nawrocki, conservador nacional, ganó una victoria molesta, a Alemania y Canadá, que venció a los partidos ascendentes de derecha.

La narrativa de los medios populares enmarcó estas elecciones como más batallas en la lucha continua entre la izquierda y la derecha, el liberalismo y el conservadurismo, o en los círculos más partidistas, “autoritarismo fascista” y “globalismo progresivo”.

Sin embargo, la verdadera historia se ha perdido en gran medida en los Estados Unidos, donde la mayoría de la política se ve a través de la lente “Trump”. Hay un cambio demográfico monumental que ocurre para que los gobiernos occidentales y las instituciones nacionales no estén preparadas, un cambio agudo y potencialmente a largo plazo a la derecha entre los votantes más jóvenes.

La ansiedad económica, alimentada por el resentimiento hacia la migración masiva, está aumentando dramáticamente entre los votantes más jóvenes, lo que hace que el gobierno sin partidos de extrema derecha sea casi imposible y, en algunos casos, lo que hace que los partidos europeos y canadienses más lejanos sean irrelevantes.

En cinco de las elecciones nacionales recientes más importantes: Estados Unidos, Canadá, Alemania, Polonia y Portugal, los votantes más jóvenes se han girado dramáticamente a favor de que los partidos de derecha reviertan la alineación abrumadora tradicional de los jóvenes con partidos progresivos y de ala izquierda. Si esta tendencia a la derecha sin precedentes continúa, la identidad de Occidente se transformará durante décadas.

En los EE. UU., Los votantes menores de 30 años cambiaron de 15 a 21 puntos hacia Trump, especialmente los hombres jóvenes que se balancearon por casi el doble de esos números. No estaban solos. Los votantes de 30 a 44 años también trasladaron 8 puntos hacia Trump desde 2020 según Associated Press. Mientras tanto, los hábitos de votación entre los estadounidenses mayores de 45 años no cambiaron estadísticamente según AP, mientras que el Washington Post informó un cambio de 4 puntos hacia Harris entre la cohorte más antigua, personas mayores mayores de 65 años, la única generación que se mudó a la izquierda.

¿Pero son los estadounidenses una anomalía? Las elecciones recientes dicen que no.

El mes pasado, el candidato de derecha Karol Nawrocki ganó las elecciones presidenciales de Polonia, sucediendo a su compañero populista Andrzej Duda. Sin embargo, sus rutas a la victoria fueron muy diferentes. En 2021, Duda ganó con un apoyo abrumador de los votantes más de 50 años y no ganó a la mayoría de los votantes menores de 50 años. Nawrocki, sin embargo, ganó mayorías entre los votantes de 18 a 29 (53 por ciento), 30 a 44 (54 por ciento) y mayores de 60 (51 por ciento) de lo cual su oponente a su oponente Trizaskowski ganó las principales principales entre las principales principales de las 45 a 54 (52 por ciento) y el 59 (591) y el 59 (59 (591 (591 (591).

En Alemania, la alternativa de extrema derecha para Alemania duplicó su participación general en votos en los últimos cuatro años, gracias en gran parte a un cambio de 14 puntos entre los votantes de 18 a 24 años. Ahora está compitiendo con el partido izquierdo como el partido político más popular con los jóvenes votantes alemanes.

En Canadá, los liberales revirtieron una ventaja conservadora de 20 puntos de 20 puntos y salieron victoriosos al destacar las 51ª burla del estado y las tarifas provenientes de Trump. Sin embargo, este mensaje solo aterrizó con votantes mayores, quienes informaron la relación con los Estados Unidos como su principal problema. Las encuestas sugieren que la mayoría de los votantes más jóvenes realmente favorecieron a los conservadores y priorizaron la economía y la asequibilidad. Canadá incluso dirige un “voto estudiantil” para que los no mayores de edad participen, y los conservadores lo ganaron por 4 puntos.

La tendencia es aún más profunda. En las elecciones legislativas de 2025 de Portugal, el partido de extrema derecha Chega, o “suficiente”, fundada en 2018, aumentó su participación de votos más que cualquier otro partido, y ahora controla 60 escaños en la Legislatura Nacional. Chega está más o menos vinculado con la Alianza Democrática del centro de derecha como el partido más popular entre los votantes jóvenes, asegurando una cuarta parte de su voto.

¿Y dónde no ha aparecido este cambio juvenil? Dinamarca.

Según un informe de la BBC, el gobierno de coalición bipartidista de Dinamarca ha sido pionero en algunas de las leyes de inmigración más restrictivas de la UE, y aunque la implementación y la aplicación han variado, su retórica ha sido fuerte, contraria y desapologética. El resultado? Una extrema derecha castrada que no puede obtener un punto de apoyo significativo con los votantes jóvenes y no experimenta ganancias de votación significativas en 2025.

El próximo año traerá más oportunidades para que los partidos de extrema derecha expanden sus avances con votantes más jóvenes en Noruega, la República Checa, Eslovenia, Hungría, Suecia y más, a menos que otros partidos comiencen seriamente actuando sobre las preocupaciones económicas y de inmigración de los jóvenes votantes. Si esta tendencia actual continúa, entonces una remodelación generacional de Occidente es solo cuestión de tiempo.

Tom Rodríguez es vicepresidente senior y encuestador principal de LSG, una firma de comunicaciones y asuntos públicos con sede en Washington.





