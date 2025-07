¿Qué puede entregar el Departamento de Justicia a Jeffrey Epstein?

Después de años de vender teorías de conspiración sobre Jeffrey Epstein y exigir transparencia en el funcionamiento del llamado “estado profundo”, y no cumplir con esa promesa, parece que la paciencia se ha acumulado para el presidente Donald Trump y la presión está en marcha.

El Departamento de Justicia y el FBI desencadenaron una tormenta de fuego entre los partidarios de Trump cuando anunciaron En un memo sin firmar que no darían más revelaciones en el caso de Jeffrey Epstein, un ex Amigo de Trump desde hace mucho tiempo quien murió por suicidio en prisión en 2019 mientras esperaba un juicio federal de tráfico sexual en Nueva York.

Después de una revisión “exhaustiva”, dijo el memorando, el Departamento de Justicia no pudo localizar ninguna “lista de clientes incriminatoria” que pueda haber detallado quién participó en los servicios de tráfico sexual de menores de edad que Epstein facilitó.

Sin embargo, el memorando contradecía directamente las declaraciones anteriores de la administración: en febrero, la Fiscal General Pam Bondi había proclamado con confianza que había una lista de clientes “sentado en mi escritorio ahora mismo para revisar”. Y cuando el Departamento de Justicia publicó archivos desclasificados en Epstein en ese mismo mes, lo aclamaron específicamente como un “primera fase“, Mientras que la Casa Blanca tenía una ceremonia para el lanzamiento de los archivos, que resultó ser principalmente lanzado previamente Registros de vuelo y contactos de la guía telefónica de Epstein: invitando a 15 personas influyentes de lejano y derecha a la Casa Blanca para recibir carpetas etiquetadas como “Los archivos Epstein”.

La contradicción llevó a los fieles de Maga, provocó informes de luchas internas entre los funcionarios de la administración y los políticos republicanos. Y por una vez, parecían poner a Trump a la defensiva.

Trump había sabido y hablado públicamente de Epstein durante años. dijo La revista New York en 2002 que habían sido amigos desde la década de 1980, y ahora la combinación de la vieja amistad y la aparente falta de transparencia hacían que sus seguidores fueran desconfiados, con su intenta distanciarse de Epstein no calmar su base. El presidente ordenó a Bondi que pidiera a los tribunales federales que liberen públicamente todas las transcripciones de gran jurado “pertinentes” en varios de los casos penales de Epstein, así como el caso de Ghislaine Maxwell, amigo y asociado de Epstein, que sigue siendo la única persona condenada en la situación.

Expresó frustración por la desconfianza: estaba haciendo la orden, Trump escribió En su directiva publicada en Truth Social, debido a la “cantidad ridícula de publicidad” en torno a Epstein. E incluyó una advertencia crucial: el testimonio, dijo, debería ser liberado “sujeto a la aprobación de la corte”.

En la superficie, la maniobra puede parecer un intento de transparencia de la administración. Las transcripciones del gran jurado generalmente se mantienen bajo sellos debido a su naturaleza confidencial y al riesgo potencial de exponer información de identificación sobre testigos u otros jugadores clave involucrados en un caso.

Pero la realidad es que las transcripciones del gran jurado solo pueden contar parte de una historia, y no es una que necesariamente revele las verdades que la gente busca.

Un gran jurado se convoca No para juzgar la culpa o la inocencia, sino para decidir si existe una causa probable para creer que una persona cometió un delito que puede ser procesado. Aunque los fiscales pueden citar documentos o testimonio de testimonio de hacer sus presentaciones, las sesiones de gran jurado suelen ser breves, y el jurado ve la información suficiente para convencerlos de que se justifican los cargos. Gran parte de la evidencia relevante, especialmente la correspondencia o el testimonio de los testigos, se deja para los procedimientos de juicio reales.

Debido a esto, es casi seguro que las transcripciones del gran jurado no incluirán nada revelador sobre los clientes de Epstein o su poderoso cuadro de amigos y aliados.

Y luego está el hecho de que lo que es, y no es, liberado aún debe decidirse. Los fiscales estatales y federales pueden tratar de negociar cuánto y qué piezas, de las transcripciones deben o no hacerse públicas. Epstein enfrentó cargos estatales en Florida antes de los cargos federales en Nueva York, y los jueces que presidieron esos casos finalmente determinarán qué información liberar. Bondi, así como los fiscales del Departamento de Justicia que se asignen al caso, probablemente desempeñará un papel en las negociaciones. Incluso en casos que no implican mucha información confidencial, las negociaciones sobre las redacciones pueden llevar semanas.

Margaret Donovan, ex fiscal estadounidense, le dijo a HuffPost que es fundamental que la gente entienda que la promesa de una transcripción del gran jurado no vale mucho al pie de la letra.

“Si quieres seleccionar los registros del gran jurado para revelar, claro, puedes elegir un testigo que no va a decir nada sobre Trump. ¿Y qué te consigue?” Dijo Donovan. “Depende del testigo y de la pregunta que se hace. Si el Departamento de Justicia sabe qué registros está revelando, pedir las transcripciones es un llamado seguro para ellos. Pueden elegir lo que se muestra al público y saben lo que dicen las transcripciones. Solo están pidiendo a un juez que lo desacelere al público”.

Si la transparencia es el objetivo, el Departamento de Justicia podría comenzar realizando una búsqueda personalizada de todos los registros y evidencia de juicio disponibles en Epstein y los casos de Maxwell de Discovery, no solo las transcripciones. A diferencia de una transcripción del gran jurado, que generalmente presenta preguntas personalizadas o limitadas, otras pruebas, como fotografías y descargas digitales de dispositivos, pueden desarrollar información más detallada sobre un caso.

También hay FBI 302s, formularios que los agentes del FBI completan para contar la información de las entrevistas con testigos u otras partes involucradas en un caso. Estos formularios a menudo se redactan en gran medida cuando se ingresan en un expediente público, pero el Departamento de Justicia podría solicitarles y pedirles que sean públicos si así lo desea.

“Si la gente quiere saber si Trump estuvo involucrado en el caso de Epstein, el Departamento de Justicia debe hacer una búsqueda más específica de registros que lo involucren, o deberían hacer un lanzamiento a gran escala de los registros”, dijo Donovan.

El martes por la tarde, The New York Times informaron que dos jueces en Nueva York respondieron a la solicitud del Departamento de Justicia de desastar las transcripciones. El gobierno debe proporcionar argumentos que expliquen por qué los materiales del gran jurado deben ser revelados y luego presentar dos copias de las transcripciones al tribunal. Una copia será no redactada y para la visualización del tribunal; La otra será una versión con las redacciones propuestas por el gobierno. Cualquier exhibición que se presentara a los jurados que el departamento desea incluir también puede ingresarse en el registro si lo desea.

Mientras la clamor sobre los archivos de Epstein continúa, el martes, el fiscal general adjunto Todd Blanche anunciado En una publicación sobre X, el Departamento de Justicia se había acercado a los abogados de Maxwell buscando su testimonio sobre “cualquiera que haya cometido crímenes contra las víctimas”.

Pero en la declaración de Blanche, reiteró los hallazgos del departamento en su memo: que “No se descubrió pruebas que pudieran predicar una investigación contra terceros sin carga”.

“El presidente Trump nos ha dicho que liberemos todas las pruebas creíbles. Si Ghislane Maxwell tiene información sobre cualquier persona que haya cometido crímenes contra las víctimas, el FBI y el DOJ escucharán lo que tiene que decir”, dijo Blanche.

Maxwell fue sentenciado a 20 años de prisión por su papel en el reclutamiento de niñas menores de edad por abuso sexual y golpeó con una multa de $ 750,000. Cuando fue sentenciada, Maxwell Culpó directamente a Epstein por su destinodejando a un testigo que testificó durante el juicio para comentar que la disculpa de Maxwell pareció “muy hueca”.

La antigua socialité ha apelado, y en abril, le pidió a la Corte Suprema que revisara los detalles de su caso y anule su condena. Maxwell afirma que un acuerdo de no prosecución de 2008 que Epstein golpeó con la oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Florida, que declaró que no se presentarían cargos penales contra ninguno de sus “conspiradores potenciales”, también debería haberla cubierto. Un tribunal de apelaciones disparó los argumentos de Maxwell: dado que fue procesada en Nueva York y el acuerdo de no prosecución de Epstein fue alcanzado en Florida, no se aplicó a ella.

Después del anuncio de Blanche el martes, el abogado de Maxwell respondido en X, diciendo que testificaría “sinceramente” al departamento.

El representante republicano Tim Burchett de Tennessee, quien también es miembro del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, quiere citación Maxwell testificará ante el Congreso. Pero el presidente de la casa Mike Johnson cerró la Cámara de Representantes el martes, optando por enviar a los legisladores a un receso de cinco semanas.

No hay promesa de ninguna de las conversaciones de Maxwell se desarrollará completamente en público ya que su apelación está activa y aún pendiente. Lo que surgiría probablemente sería limitado debido a esto.

El vendedor y la burla de las teorías de la conspiración es una piedra angular del enfoque de Trump para la campaña y el gobierno.

Epstein ha sido, si nada más, una herramienta conveniente para los mensajes de Trump contra los oponentes políticos, permitiéndole cambiar las narraciones o las críticas a sí mismo a otro objetivo: en 2019, Trump, Trump Acusado a Bill y Hillary Clinton de estar involucrado en la muerte de Epstein mientras exige una investigación completa; En 2020, le dijo al periodista Jonathan Swan al menos tres veces que la gente “todavía estaba tratando de descubrir” si Epstein fue asesinado o murió por suicidio; En 2023, Trump levantó la teoría de la conspiración nuevamente cuando Tucker Carlson preguntó si creía que Epstein había sido asesinado o no; En junio pasado, cuando se le preguntó durante una entrevista de Fox News si desclasificaría a los archivos en Epstein si se reelacta, Trump dijo que antes de llamar a la muerte de Epstein una “situación extraña” y comentar preguntas sobre “las cámaras que no funcionaban” en la celda de Epstein. Y en septiembre pasado, mientras aparecía en el podcast de Lex Fridman, Trump aseguró a los oyentes que “ciertamente echaría un vistazo” al lanzar la lista.

“No tendría ningún problema con eso” Dijo.