La administración de Trump aprueba la fusión de paramount Skydance

“Los estadounidenses ya no confían en el Legacy National News Media para informar plenamente, de manera precisa y de manera justa. Es hora de un cambio”, dijo. “Es por eso que doy la bienvenida al compromiso de Skydance de hacer cambios significativos en la red de transmisión de CBS, una vez estridente, en particular, Skydance ha hecho compromisos por escrito para garantizar que la programación de la nueva compañía incorpore una diversidad de puntos de vista de todo el espectro político e ideológico”.

Y a principios de este mes, Paramount acordó pagarle a Trump un asombroso $ 16 millones para resolver una demanda que trajo sobre un episodio de “60 minutos” que no le gustó, alegando que fue editado engañosamente para impulsar las posibilidades de la vicepresidenta Kamala Harris de vencerlo en las elecciones de 2024.

En abril, el principal productor de “60 minutos”, Bill Owens se fue, diciendo que “quedó claro que no se me permitiría dirigir el programa, ya que siempre lo he ejecutado, para tomar decisiones independientes basadas en lo que era correcto durante los ’60 minutos ‘, correcto para la audiencia”.