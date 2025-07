By







El presidente de Trump, el jueves por la noche, tomó otro trabajo en los demócratas por el furor en torno al manejo de los archivos de su administración relacionados con el deshonrado financiero Jeffrey Epstein, calificando la controversia como un “trabajo de estafa”.

“Los demócratas de la izquierda radical están haciendo todo lo que está en su poder para distraer y ofuscar de nuestros grandes seis meses de servicio a Estados Unidos, de los cuales muchos dicen que son los mejores seis meses en la historia presidencial”, “Trump” al corriente a la verdad social.

Continuó: “Se han vuelto absolutamente locos y están jugando a otro engaño de Rusia, Rusia, Rusia, pero, esta vez, bajo la apariencia de lo que llamaremos la estafa de Jeffrey Epstein”.

“A medida que se revelan las cosas y, espero que tenga lugar rápidamente, verá que es otro trabajo de estafa demócrata”, agregó el presidente. “Con suerte, los archivos del gran jurado pondrán fin a este engaño”.

La semana pasada, Trump ordenó a la Fiscal General Pam Bondi que solicitara la liberación de testimonios del gran jurado del financiero deshonrado y su co-conspirador acusado Ghislaine Maxwell. La medida se produjo después de la presión de los demócratas y los conservadores por igual, incluidos algunos de su propia base MAGA, para una mayor transparencia en el caso.

El miércoles, un juez rechazó la solicitud del Departamento de Justicia (DOJ). Incluso con una extensa demanda pública y tiempo para revisar la solicitud, el juez de distrito de los Estados Unidos, Robin Rosenberg, dijo: “Las manos del tribunal están atadas”.

El presidente ha argumentado que la revelación de los documentos no apacigará a los críticos y preguntó por qué los de la izquierda no liberaron los archivos cuando el ex presidente Biden estaba en el cargo y los demócratas tenían una mayoría en el Senado.

El público también ha presionado al Departamento de Justicia para obtener más transparencia después del lanzamiento del memorando de la administración Trump que concluyó que Epstein no mantuvo una “lista de clientes” y que la muerte del delincuente sexual condenado en 2019 en su celda de la cárcel aún sería un suicidio.

Una nueva encuesta de la encuesta de Emersen College publicada el viernes muestra que más del 50 por ciento de los votantes desaprueban cómo la administración manejó la investigación, lo que estimula si el problema podría entrar en juego durante los 2026 parcelas. Una encuesta anterior de Fox News también encontró que el 60 por ciento de los votantes del Partido Republicano creen que el gobierno no está siendo transparente sobre los archivos.

Algunos republicanos en el Congreso también se han dividido con Trump en la controversia del archivo de Epstein, que el presidente ha intentado pasar en los últimos días, en vano.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (R-La.), Quien impulsó una resolución para llamar a la administración Trump para que publique más archivos en Epstein hasta después del receso de agosto, le dijo a CBS News en una entrevista el jueves que el caso “no es un engaño”. Un contraste notable con las afirmaciones de “caza de brujas” de Trump.

Johnson ha estado tratando de calmar a los legisladores de ambos lados del pasillo que exigen al Departamento de Justicia de Trump para obtener más información.

El representante Thomas Massie (R-Ky.), Que ha sido un crítico firme del presidente, dijo que dirigirá una resolución bipartidista, que será copatrocinada por el representante Ro Khanna (D-Calif.), Para obligar a la administración a liberar todo.

El fiscal general adjunto Todd Blanche también se reunió con Maxwell el jueves y se espera que continúe su interrogatorio el viernes. El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer (R-Ky.) También emitió una citación para la socialité de la sociedad, creyendo que la depositará el 11 de agosto.





