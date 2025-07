“Parque sur“No Respeta la autorita del presidente – Y la Casa Blanca no está contenta con eso.

El estreno de la temporada 27 del programa, titulado “Sermon on the Mount”, se burla brutalmente del presidente Donald Trump. El episodio, que se emitió el miércoles por la noche, presenta a Trump demandando a todos los que lo molestan numeroso bromea sobre el presidente que tiene un pene pequeño, y una correlación entre Trump y Saddam Hussein al hacer el nuevo amante del presidente Satanás. (En la película de 1999 “South Park: Bigger, Long, Long & Unt -Tut” Hussein y Sataned están envueltos en una relación romántica muy tóxica).

“La hipocresía de la izquierda realmente no tiene fin: durante años han llegado después de ‘South Park’ por lo que calificaron como ‘ofensa’ [sic] Contenido, pero de repente elogian el programa “, dijo el portavoz de la Casa Blanca de Trump, Taylor Rogers, a Rolling Stone en un comunicado el jueves.” Al igual que los creadores de ‘South Park’, la izquierda no tiene contenido auténtico o original, por lo que su popularidad continúa alcanzando mínimos récord. Este espectáculo no ha sido relevante por más de 20 años y está aguantando un hilo con ideas sin inspiración en un intento desesperado de atención. El presidente Trump ha cumplido más promesas en solo seis meses que cualquier otro presidente en la historia de nuestro país, y ningún espectáculo de cuarta categoría puede descarrilar la racha de presidente Trump “.