El juez bloquea las restricciones de ciudadanía de nacimiento de Trump en el tercer fallo desde la decisión del Tribunal Superior

“Los bebés nacidos en Estados Unidos son estadounidenses, tal como lo han estado en cualquier otro momento en la historia de nuestra nación”, agregó. “El presidente no puede cambiar esa regla legal con el golpe de un bolígrafo”.

Sorokin dijo que un enfoque de mosaico para el orden de derecho de nacimiento no protegería a los estados en parte porque un número sustancial de personas se mueve entre los estados. También criticó a la administración Trump, diciendo que no había podido explicar cómo funcionaría una orden judicial más estrecha.

Sorokin reconoció que su orden no sería la última palabra sobre la ciudadanía de derecho de nacimiento. Trump y su administración “tienen derecho a perseguir su interpretación de la Decimocuarta Enmienda, y sin duda la Corte Suprema finalmente resolverá la pregunta”, escribió Sorokin. “Pero mientras tanto, a los fines de esta demanda en esta coyuntura, la orden ejecutiva es inconstitucional”.

La administración aún no ha apelado ninguna de las decisiones judiciales recientes. Los esfuerzos de Trump para negar la ciudadanía a los niños nacidos de los padres que están en el país de manera ilegal o temporal permanecerán bloqueados a menos y hasta que la Corte Suprema diga lo contrario.

Un juez federal en New Hampshire emitió una decisión a principios de este mes que prohíbe la orden ejecutiva de Trump en vigencia en todo el país en una nueva demanda colectiva. Juez de Distrito de los Estados Unidos Joseph Laplante en New Hampshire Había detenido su propia decisión de permitir que la administración Trump apelara, pero sin apelación presentada en la última semana, su orden entró en vigencia.

Los jueces gobernaron mes pasado que los tribunales inferiores generalmente no pueden emitir un mandato nacional nacional, pero no descartó otras órdenes judiciales que podrían tener efectos en todo el país, incluso en las demandas de acción clase y las presentadas por los estados. La Corte Suprema no decidió si la orden de ciudadanía subyacente es constitucional.