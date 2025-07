David Letterman en la cancelación de ‘Gutless’ del espectáculo de Colbert: ‘Pure Cowardice’

By







El comediante David Letterman se unió el viernes al coro de los anfitriones nocturnos de Bash CBS News después de que anunció que le atacaría “The Late Show” después de más de tres décadas en el aire, mientras elogiaba al presentador Stephen Colbert como un “mártir”.

Letterman, el primer presentador del programa, aludió al reciente acuerdo de $ 16 millones entre la empresa matriz de CBS Paramount Global y la administración Trump, y su fusión esperada con Skydance gigante de entretenimiento, cuando llamó a la decisión de rechazar el programa “Gutless”.

“Creo que un día, si no hoy, las personas de CBS que han manipulado y manejado esto se avergonzarán porque esto no tiene ganas”, él dijo durante una chat grabada con su antiguo productores de “Late Show”, Barbara Gaines y Mary Barclay. “Solo desearía que esto me pudiera pasar. Esto habría sido tan bueno para mí”.

Paramount calificó el movimiento “puramente una decisión financiera” y no relacionada con el rendimiento o el contenido del programa. Letterman, como otros defensores de la prensa y algunos demócratas, no parecía satisfecho con esa respuesta.

En cambio, el veterano de “Late Show” culpó a a quién llamó los “gemelos Oracle”, refiriéndose al multimillonario Larry Ellison y su hijo David Ellison, quien liderará el “nuevo paramount” después de que la Comisión Federal de Comunicaciones le dio a Greenlight a Skydance para adquirir la compañía. Se espera que la fusión se complete antes del 7 de agosto.

“No hay justicia en estos matones”, dijo Letterman, y agregó que “estos tipos son alimentadores inferiores. Eso es exactamente lo que es esto”.

“Por supuesto, saben que la televisión transmitida se está marchitando, por lo que ahora quieren, solo quieren asegurarse de comprar algo que no tenga el mismo valor que hace 30 años. No quieren ser molestados por el gobierno de los Estados Unidos”, continuó. “Entonces, quieren que CBS se encargue de todo ese desastre”.

El comediante también criticó la decisión de CBS de establecerse con Trump después de que demandó “60 minutos” por una entrevista con el ex vicepresidente Harris durante la campaña presidencial de 2024 como “Pure Cowardic”.

Los principales nombres en la televisión nocturna, como Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, Jon Stewart y Seth Meyers, han defendido a Colbert, quien ha expresado abiertamente preocupaciones sobre las decisiones recientes de Paramount. Letterman no era diferente.

“Ahora, para Stephen, me encanta. Es un mártir. Bien para él, ¿verdad?” Le dijo a sus antiguos productores.

“Ahora todos tenemos que besar el anillo de Stephen Colbert ahora”, bromeó más tarde. “Y si escuchas atentamente, puedes escucharlas desplegar sillas en el Salón de la Fama para su inducción, ¿verdad?”

Colbert, quien tomó las riendas de Letterman en 2015, ha ido de nuevo con Trump en los últimos días.

“Me encanta que Colbert fuera despedido. Su talento fue incluso menor que sus calificaciones”, escribió el presidente en una publicación sobre Verdad social A principios de esta semana, después de que la compañía revelara que terminaría el programa en mayo de 2026.

El comediante respondió: “¿Cómo te atreves, señor? ¿Un hombre sin talento podría componer el siguiente ingenio satírico:” Ve a ti mismo “.





Fuente