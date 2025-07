Los ataques de Gavin Newsom ‘sin empleo’ Trump en Epstein

“Ha perdido un paso”, dijo Newsom. “Este no es el mismo Trump 1.0. Esto es, algo está apagado, cada vez más apagado, y él se está entendiendo, no tiene la semana de maneras incluso por los estándares de Trump que no he visto. No quiero exagerar este momento, pero no se puede subestimar. Esto es algo, algo no está bien, como dicen”.