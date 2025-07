El subdirector del FBI, Dan Bongino, prometió el sábado descubrir la “verdad” en una publicación críptica en la plataforma social X, proclamando que “no podemos dirigir una república como esta”.

Bongino dijo que él y el director del FBI Kash Patel están comprometidos a “eliminar la corrupción pública y la arma política de las operaciones de aplicación de la ley y inteligencia”.

“Es una prioridad para nosotros. Pero lo que he aprendido en el curso de nuestras investigaciones debidamente predicadas y necesarias sobre estos asuntos antes mencionados, me ha sorprendido a mi esencia. No podemos dirigir una república como esta. Nunca seré lo mismo después de aprender lo que he aprendido”, el subdirector Director escribió.

No está claro a qué se refería Bongino. La colina ha contactado al FBI para comentarios adicionales.

Bongino, un ex agente del Servicio Secreto y Podcaster, estaba en el centro del debate sobre los archivos relacionados con el deshonrado financiero y delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein a principios de este mes.

El Departamento de Justicia y Justicia (DOJ) dijo en un memorando conjunto y sin firmar que Epstein murió por suicidio en 2019 en prisión mientras esperaba el juicio y que no mantuvo la llamada “lista de clientes”.

Bongino estaba frustrado con los líderes del Departamento de Justicia y el manejo de los archivos de Epstein a principios de julio. Se enfrentó con la Fiscal General Pam Bondi sobre el tema y, según los informes, pesó renunciando a su puesto.

Unos días después, a pesar de las luchas internas, el presidente Trump dijo a los periodistas que todavía tiene confianza en Bongino y que está en “buena forma”.

Bongino también escribió en la publicación X del sábado que el FBI realizará “estas investigaciones justas y adecuadas del libro y de acuerdo con la ley”.

“Vamos a obtener las respuestas que todos merecemos”, escribió Bongino. “Como con cualquier investigación, no puedo predecir dónde aterrizará, pero puedo prometerle un esfuerzo honesto y digno de verdad. No ‘mi verdad’ o ‘tu verdad’, sino la verdad”.





