Joe Rogan sobre el manejo de los archivos de Epstein de la administración Trump: “¿Crees que somos bebés?”

En su episodio del viernes, Rogan llamó al director del FBI Kash Patel por no publicar más información sobre Epstein, un ex amigo de Trump que murió en 2019 antes de que se enfrentara a un juicio por una letanía de delitos sexuales. Patel apareció en el podcast de Rogan El mes pasado para discutir Epstein.

“Cuando Kash Patel estaba aquí, y él estaba como ‘No hay, no hay nada’ y yo pensé ‘¿De qué estás hablando?'”, Dijo Rogan. “Ni siquiera sabía qué decir. Mi pensamiento era, y la gente decía ‘¿por qué no retrocediste más?’ – Mi pensamiento fue ‘Voy a poner esto y dejar que Internet haga su trabajo’ “.

″[Patel] está diciendo que no hay cintas, no hay video “, dijo Rogan.” Eso no tiene ningún sentido. Todos saben que no tiene ningún sentido “.