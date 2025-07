Hiberman: Perdón potencial de Trump de Maxwell en medio de Epstein Chaos ‘bastante una línea para caminar’

La analista política Maggie Haberman evaluó el viernes el impacto potencial del presidente Trump que posiblemente perdonó a los delincuentes sexuales condenados Ghislaine Maxwell después de que cooperó con el Departamento de Justicia (DOJ) durante dos días de entrevistas.

“Es una gran línea para caminar”, dijo Haberman durante una aparición en “The Source con Kaitlan Collins de CNN”.

“Lo que creo que estás viendo a la administración Trump que potencialmente avanza es afirmar que fue víctima de Jeffrey Epstein, que de alguna manera no era una traficante de sexo, sino alguien que fue atrapado en su ola del crimen. La razón, creo, esa es la gente cercana a la administración haber comenzado a describirla como una víctima”, agregó.

Haberman y Collins les recordaron a los espectadores que hay grupos de personas afectadas por los tratos criminales de Epstein que todavía se están recuperando de años de trauma.

“Hay chicas reales. Hay víctimas reales aquí. Hay víctimas reales que sufrieron, cuyas vidas han sido irreparablemente dañadas. Y están siendo, algunos de ellos han dicho, sienten que se están utilizando de una manera muy desagradable”, dijo Haberman.

Maxwell actualmente está apelando su veredicto de culpabilidad ante la Corte Suprema a pesar de la desaprobación del Departamento de Justicia.

Algunos esperan que sus conversaciones de jueves y viernes con el Fiscal General Adjunto Todd Blanche, el ex abogado penal de Trump, generen más información con respecto a las personas de alto perfil involucradas en los tratos criminales de Epstein. Se le otorgó una inmunidad limitada durante las reuniones, según los informes.

“Esta fue una entrevista exhaustiva e integral del fiscal general adjunto. Ninguna persona y ningún tema estaban fuera de los límites. Estamos muy agradecidos. La verdad saldrá”, dijo el fiscal de Maxwell, David Oscar Markus, en un Declaración a Newsnationla red hermana de la colina.

El presidente denominó la investigación informal que involucra sus lazos criminales con Epstein una “caza de brujas” de la que busca despejar su nombre. Trump ha negado haber actuado mal.

A principios de esta semana, el presidente sugirió a los periodistas que no ha descartado por completo el cómplice de Epstein, Maxwell.

“Es algo en lo que no he pensado. Se me permite hacerlo, pero es algo en lo que no he pensado”, dijo Trump a los periodistas el viernes.





Fuente