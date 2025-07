By

George Conway dice que Trump no descarta a Maxwell Clemency “simplemente loca”







El abogado George Conway criticó al presidente Trump el viernes por no descartar por completo un perdón por el delincuente sexual condenado Ghislaine Maxwell en el centro del caso Jeffrey Epstein.

Sus palabras se produjeron después de que Trump le dijo a los periodistas más temprano en el día que fue “permitido” otorgar a Maxwell Clemency, pero no había considerado tomar la medida.

“Ella es una depredadora sexual. Fue declarada culpable de hacer estas cosas. [was] declarada culpable de que le quitaría los pasaportes a estas chicas, a quienes arrastraron a la isla Epstein. Hizo todas estas cosas “, dijo Conway durante una aparición en” The Lead With Jake Tapper “de CNN. “Ella tiene un cuello profundo, muy adentro”.

“Y así, la noción de que le darían clemencia es simplemente una locura”, agregó.

Conway, un firme crítico de Trump, se une a un coro de demócratas e incluso a algunos conservadores que están criticando a la administración Trump por no liberar archivos relacionados con el caso de Epstein.

Epstein, quien murió en prisión en 2019, y Maxwell, quien ahora cumple una condena de 20 años, fueron condenados por tráfico sexual y otros cargos.

Maxwell apeló su veredicto de culpabilidad y está luchando por que su caso se escuche ante la Corte Suprema.

Esta semana, se reunió con el fiscal general adjunto Todd Blanche sobre el caso. Durante esas reuniones, el Departamento de Justicia otorgó su inmunidad limitada a cambio de su franqueza, informó ABC News.

Sin embargo, algunos, incluido Conway, dijeron que no se puede confiar en ella.

“El Departamento de Justicia destrozó su credibilidad cuando la procesaron”, dijo a Tapper el viernes. “Dijeron que no se podía confiar en el juramento”.

Se notificó a Trump que su nombre estaba en la lista en archivos vinculados a los tratos de Epstein a principios de este año.

Pero el presidente niega cualquier irregularidad y dice que aquellos que buscan información sobre su participación con el financiero fallecido están participando en una “caza de brujas”.





Fuente