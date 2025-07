Trump juega al golf en Escocia mientras los manifestantes salen a las calles y denuncian su visita

Cientos de manifestantes se reunieron en la calle adoquinada y arbolada frente al consulado de los Estados Unidos a unas 100 millas (160 kilómetros) en Edimburgo, la capital de Escocia. Los oradores le dijeron a la multitud que Trump no era bienvenido y criticado Primer ministro británico Keir Starmer por golpear a un acuerdo comercial reciente para evitarnos rígidos aranceles Sobre bienes importados del Reino Unido

“No creo que pueda quedarme y no hacer nada”, dijo Amy White, de 15 años, de Edimburgo, quien asistió con sus padres. Ella tenía un letrero de cartón que decía “No negociamos con los fascistas”. Ella dijo: “Mucha gente aquí lo detestan. No estamos divididos. No estamos divididos por la religión, la raza o la lealtad política, estamos aquí juntos porque lo odiamos”.