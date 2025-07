Trump pide que Kamala Harris sea procesado

“Estoy mirando la gran cantidad de dinero que se debe a los demócratas, después de las elecciones presidenciales, y el hecho de que admiten pagar, probablemente ilegalmente, once millones de dólares al cantante Beyoncé por un endoso (nunca cantó, no una nota, y abandonó el escenario a un audiencia de abucheamiento y un público enojado, tres millones de dólares por ‘gastos’, para Oprah, seprah, seprah miles de dólares a la gran cantidad de tv -booing, ‘). (¡Un total de peso ligero!), Y otros para ser nombrado por hacer, ¡absolutamente nada! Trump escribió el sábado por la noche sobre verdad social .

No está claro cómo Trump obtuvo sus números, y la Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La campaña de Harris Anteriormente negó pagar para endosos. Incluso si lo hubiera hecho, la Comisión Federal de elecciones no tiene reglas en contra de los candidatos que pagan por endosos siempre que los revelen, Los expertos en derecho de campaña dijeron a ABC News En Mayo. La FEC no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre las acusaciones más recientes de Trump.