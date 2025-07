Segundo denunciantes de denunciantes acusaciones de Bove estaba ‘socavando el estado de derecho’

Un segundo denunciante ha dado un paso adelante con las acusaciones de que el funcionario del Departamento de Justicia (DOJ) Emil Bove trabajó para desafiar las órdenes de la corte.

Bove, el funcionario número 3 del DOJ del presidente Trump, ha sido nominado para un nombramiento de por vida para el Tribunal de Apelaciones del 3er Circuito y está esperando una votación final en el Senado.

También ha sido acusado por el denunciante del DOJ, Erez Reuveni, de sugerir que los abogados del departamento puedan necesitar decirles a los tribunales “f ‑ usted” y desafiar cualquier órdenes que bloqueen el uso de la Ley de Enemigos Alien para enviar a los migrantes a una prisión en El Salvador.

Un segundo denunciante ahora ha dado un paso adelante para respaldar las afirmaciones de Reuveni, diciendo que Bove y otros altos funcionarios del Departamento de Justicia estaban “socavando activa y deliberadamente el estado de derecho”.

“Nuestro cliente, cuya identidad estamos protegiendo, ha proporcionado documentos sustantivos e internos del DOJ al Inspector General, que apoya al ex abogado de la DOJ, convertido en el denunciante de Erez Reuveni,”, dijo el grupo que representa al segundo denunciante, en un comunicado de prensa.

“La queja de denunciantes de Reuveni expone el personal gubernamental de alto nivel [at the DOJ who] A sabiendas y deliberadamente desafiadas órdenes judiciales, ordenó a sus abogados subordinados que hicieran tergiversaciones a los tribunales y participaron en un esquema para retener información relevante del tribunal para avanzar en la prioridad de la administración de deportar a los no ciudadanos “.

La decisión de la administración Trump de enviar migrantes venezolanos a una notoria prisión en El Salvador está bajo la revisión del juez de distrito estadounidense James Boasberg, quien inicialmente bloqueó el plan y ordenó que todos los vuelos fueran detenidos o cambiados.

En cambio, los vuelos despegaron, trayendo unos 200 migrantes venezolanos a la instalación. Recientemente fueron liberados de regreso a Venezuela.

Boasberg encontró previamente una causa probable para mantener a la administración Trump en desprecio criminal por desobedecer deliberadamente su orden de detener inmediatamente las deportaciones.

Una votación sobre Bove podría venir tan pronto como el martes.

Los demócratas pidieron una audiencia con Reuveni antes de que Bove avanzara fuera del Comité Judicial del Senado, pero los republicanos del panel le negaron.

“Los informes sugieren que un segundo denunciante se está presentando más a las acusaciones de mala conducta de Erez Reuveni por mala conducta por parte de Emil Bove, incluida su enfoque de ‘f ‑ F ‑ U’ a los tribunales. Si es cierto, este es otro indicio condenatorio de un hombre que nunca debería ser un juez federal, y los republicanos del senado serán una responsabilidad total de las consecuencias de la consecuencia de los cuellos de goma, el Sr. Bove, el Sr. Bove, el Sr. Bove, el Mr. Bove, el Mr. El senador Dick Durbin (D-Ill.), El principal demócrata del comité, dijo en un comunicado.

El Departamento de Justicia no respondió a una solicitud de comentarios.

El abogado del denunciante tampoco respondió a una investigación de la colina.

Los informes de CNN indican que el denunciante es un ex abogado en la Oficina de Litigios de Inmigración del DOJ, que trabajó con Reuveni.

Reuveni fue despedido después de decirle a un juez en un caso relacionado que Kilmar Abrego García fue deportado por error.

Durante su audiencia de confirmación, Bove, quien trabajó como abogado para Trump antes de unirse al Departamento de Justicia, evitó preguntas sobre si usó el improperio.

“Ciertamente he dicho cosas que alentan a los litigantes en el departamento a luchar duro por posiciones válidas que tenemos que tomar”, dijo Bove cuando se le preguntó sobre el episodio.

“Ciertamente transmití la importancia de la próxima operación”, agregó sobre los vuelos de la Ley de Enemigos Alien Enemigos.

El denunciante ha presentado un reclamo ante la Oficina del Inspector General del DOJ, y un comunicado el viernes del abogado Andrew Bakaj indica que tienen información sobre esfuerzos más amplios para desafiar las órdenes judiciales.

“Lo que estamos viendo aquí es algo que nunca pensé que sería posible a una escala tan amplia: fiscales federales designados por la administración Trump que presentan intencionalmente la dudosa, si no es una evidencia falsa absoluta a un tribunal de jurisdicción en los casos que afectan los derechos fundamentales de una persona no solo bajo nuestra constitución, sino sus derechos naturales como humanos”, dijo Bakaj.

“Lo que esto significa es que los abogados de carrera federales que juraron un juramento para mantener la Constitución ahora están siendo presionados para abdicar esa promesa a favor de la fidelidad a una sola persona, específicamente Donald Trump. La lealtad a un individuo nunca debe superar el apoyo y proteger los derechos fundamentales de quienes viven en los Estados Unidos”.





