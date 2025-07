JD Vance llama a Bush y Obama sobre los archivos de Jeffrey Epstein

El vicepresidente JD Vance apuntó a los ex presidentes Barack Obama y George W. Bush cuando se le preguntó sobre el fallecido financiero deshonrado y el delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein.

“En primer lugar, el presidente ha sido muy claro. No estamos protegiendo nada”, Vance dicho . “El Presidente ha ordenado al Fiscal General que publique toda la información creíble y, francamente, que vaya a encontrar información adicional creíble relacionada con el caso de Jeffrey Epstein. Ha sido increíblemente transparente sobre esas cosas, pero algunas de esas cosas llevan tiempo”.

Trump presentó la solicitud la semana pasada después del Departamento de Justicia y la liberación de la Oficina de Investigación de un memo de dos páginas Decir que no había evidencia de que Epstein hubiera mantenido una “lista de clientes” o haya muerto de causas distintas de Suicidio en su celda de la cárcel en Manhattan en 2019, dos puntos de especulación pública.

Vance luego afirmó que las administraciones presidenciales anteriores habían sido “fáciles” en Epstein y no habían “investigado completamente el caso”, llamando específicamente a Joe Biden, Obama y Bush.

“Durante cuatro años bajo el Departamento de Justicia de Joe Biden, a los medios de comunicación no les importó los archivos de Epstein o por el caso de Epstein”, continuó. “Durante literalmente 20 años, la historia sobre esta cabaña, y él es un pedófilo de cabina, Jeffrey Epstein, ahora está muerto. Pero durante 20 años, tuviste que el Departamento de Justicia de Obama y George W. Bush fue fácil con este tipo. No investigaron completamente el caso”.

“No mostraron ninguna curiosidad sobre el caso, y ahora Donald J. Trump está pidiendo a su Departamento de Justicia que muestre plena transparencia, y de alguna manera esa es una crítica a Donald J. Trump y no Barack Obama y George W. Bush”, se aljó Vance. “Si desea criticar a las personas que no muestran plena transparencia, debe perseguir a las administraciones que fueron fáciles con Jeffrey Epstein, las administraciones que ocultaron este caso durante 20 años y las administraciones que no mostraron plena transparencia”.