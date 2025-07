Trump toma el descanso de las vacaciones de golf de $ 10 millones para presentar la nueva explicación de Jeffrey Epstein

Durante dos décadas, HuffPost ha sido valiente, inquebrantable e implacable en la búsqueda de la verdad. Apoye nuestra misión de mantenernos por los próximos 20: no podemos hacer esto sin usted.

“Hizo algo inapropiado. Contrató ayuda. Y dije: ‘No vuelvas a hacer eso’. Robó personas que trabajaban para mí. “Lo hizo de nuevo. Y lo tiré del lugar. Persona non grata”.

Una de las víctimas de Epstein, Virginia Giuffre, fue reclutada por la asociada de Epstein, Ghislaine Maxwell, lejos de su trabajo como asistente de vestuario adolescente en Mar-a-Lago para trabajar para Epstein como masajista. No está claro si Trump estaba hablando de Giuffre, o quién y cuántas “personas” se refería.

“Se me permite darle un perdón, pero nadie se me ha acercado a mí. Nadie me ha preguntado al respecto … en este momento, sería inapropiado hablar de eso”, dijo mientras trataba de minimizar su relación con Epstein.