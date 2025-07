Huckabee: ‘Sin descanso’ entre Trump, Netanyahu en Gaza Aid

By







El embajador de los Estados Unidos en Israel Mike Huckabee rechazó la idea de que hay algún “descanso” entre el presidente Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu sobre el tema de la ayuda humanitaria a Gaza.

“Eso es tan realista como decir que fui personalmente responsable del secuestro del bebé de Lindbergh”, dijo Huckabee en una entrevista del martes en “America’s Newsroom” de Fox News, cuando se le preguntó sobre la “narrativa de los medios de comunicación” sobre un “descanso” entre los líderes.

“Permítanme asegurarle que no hay descanso entre el primer ministro de Israel y el presidente. Su relación creo que es más fuerte de lo que ha sido.

Huckabee culpó a la cobertura de los medios de comunicación de la situación humanitaria que se desarrolla en Gaza, diciendo que algunas de las fotos virales de los niños palestinos demacrados han resultado ser de hace años y que representan niños con parálisis cerebral u otras enfermedades no relacionadas con el hambre.

“Así que no, no hay un descanso entre ellos. La desconexión es con los medios de comunicación, que quiere que haya un mensaje anti-Israel que sigan cruzando, pero es un mensaje falso”, dijo.

Huckabee dijo que si bien la situación en Gaza es un “desastre” en este momento, no es tan grave como la cobertura televisiva a menudo lo hace parecer. También criticó al mundo por culpar a Israel por la inanición masiva en Gaza, diciendo que Hamas podría poner fin a la crisis de inmediato acordando poner fin a la guerra.

“Entonces, ¿está sufriendo? Sí. ¿Es tan malo como algunos de los europeos dicen que es? No, pero podría ser mucho mejor. Todo podría terminar rápidamente, si Hamas finalmente decida que no hay futuro para ellos allí, que es exactamente lo que el presidente sigue diciendo”, dijo Huckabee.

Trump dijo a los periodistas el lunes que “no” en particular “está de acuerdo con la afirmación de Netanyahu de que no está ocurriendo un hambre en Gaza, pero que no ha dejado de criticar directamente a Israel por su papel en evitar que la ayuda llegue a los palestinos.

“Quiero decir, según la televisión, diría que no particularmente porque esos niños parecen muy hambre”, dijo Trump a los periodistas cuando se les preguntó sobre el reclamo de Netanyahu.

El presidente también dijo que Estados Unidos asumiría un papel más activo para llevar la comida a la región.





