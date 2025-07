El juez bloquea los esfuerzos de la administración de Trump para defundir Planned Parenthood

La nueva orden reemplaza un edicto anterior transmitido por la jueza de distrito estadounidense Indira Talwani en Boston la semana pasada. Talwani inicialmente otorgó una orden judicial preliminar específicamente bloqueando El gobierno desde recortar los pagos de Medicaid a los miembros de Planned Parenthood que no brindaron atención de aborto o no cumplieron con un umbral de al menos $ 800,000 en reembolsos de Medicaid en un año determinado.

“Es probable que los pacientes sufran consecuencias adversas para la salud donde la atención está interrumpida o no disponible”, escribió Talwani en su orden del lunes. “En particular, restringir la capacidad de los miembros para proporcionar servicios de atención médica amenaza un aumento en los embarazos no deseados y las complicaciones concomitantes debido a la reducción del acceso a anticonceptivos efectivos y un aumento de las ITS no diagnosticadas y no tratadas”.