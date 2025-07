Booker explota a los demócratas en el piso del Senado: ‘dispuesto a ser cómplice’ con Trump

La senadora Cory Booker (DN.J.) explotó a su compañera democrática Sens. Catherine Cortez Masto (Nev.) Y Amy Klobuchar (Minn.) En un acalorado umbral en el piso del Senado el martes, acusando a los miembros de su partido de estar “dispuestos a ser cómplices” con el presidente Trump.

“Esto, para mí, es un problema con los demócratas en Estados Unidos en este momento, es que estamos dispuestos a ser cómplices de Donald Trump”, se cree que Booker, quien se cree que es un candidato potencial para el presidente, tronó en el piso, argumentando que los demócratas deberían usar su “apalancamiento” sobre las propuestas para impulsar los fondos para que la policía obtenga que Trump libere su control sobre los fondos para los estados demócratas como Nueva Jersey, Nueva York.

Dijo que el Partido Demócrata necesita una “llamada de atención” y que algunos colegas que son elegidos para defender la Constitución en Washington están dispuestos a “mirar hacia otro lado” y dejar que algunos estados azules sufran mientras sus estados no sean hechos también.

Los fuegos artificiales estallaron después de que Cortez Masto intentó mover un paquete de proyectos de ley, incluidas subvenciones para los departamentos de policía de todo el país, por consentimiento unánime en el piso del Senado.

Booker se opuso a mover el paquete porque dijo que las subvenciones policiales no irían a su estado natal de Nueva Jersey, ni a Nueva York, California o Illinois porque Trump ha congelado fondos a los estados predominantemente democráticos.

Preguntó a los colegas demócratas por impulsar el paquete “cuando tenemos todo el apalancamiento en este momento”.

“No seas cómplice con el presidente de los Estados Unidos”, instó. “Estamos en un momento en el que nuestro presidente está eviscerando la constitución de los Estados Unidos de América, y estamos dispuestos a acompañar eso hoy”.

“No, no bajo mi vigilancia. Tengo que estar en contra de esto. Es una violación de nuestra Constitución para que el Presidente de los Estados Unidos ignore la voluntad del Congreso y decida qué estados son elegibles para las subvenciones y cuáles no”, declaró.

Trump firmó una orden ejecutiva el 20 de enero congelando todos los fondos federales relacionados con la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI).

El fiscal general de Nueva York, Letitia James, dirigió una coalición de 22 fiscales generales estatales en la presentación de mociones para oponerse a lo que llamaron la “congelación de financiación imprudente e ilegal de Trump”.

La disputa demócrata a la demócrata en el piso se calentó especialmente después de que Klobuchar señaló que Booker se ha opuesto previamente a su legislación policial, incluso antes de que Trump estuviera en el cargo.

“Notaré que el senador Booker se opuso a mi proyecto de ley de reautorización de la policía, los fondos de la policía, los fondos de los policías de Clinton, mucho antes de que Donald Trump entrara en el cargo. Así que no se trata solo de esto. Esta es una larga disputa sobre este tipo de fondos”, argumentó Klobuchar.

Señaló que todos los proyectos de ley aprobaron el comité judicial “hace semanas”.

Luego tomó un pequeño golpe a Booker por perderse la reunión en la que los proyectos de ley fueron marcados y fallecidos por el comité, y agregó: “No puedo evitarlo si alguien no podría cambiar su horario para estar allí”.

Esos comentarios claramente se pusieron bajo la piel de Booker.

“Esto es lo que me frustra. Pasé numerosas legislación para nuestros oficiales de policía”, dijo.

“No necesito conferencias sobre la urgencia de esto”, agregó, señalando que uno de sus mejores amigos, un oficial de policía en un pequeño pueblo de Nueva Jersey, murió por suicidio después de “un día duro”.

Luego, Booker se suelte, incendiando a su partido y sus aliados en la comunidad legal y las universidades de élite por no hacer más para enfrentar a Trump.

“Esta es una llamada, amigos. Esta es una llamada de atención”, declaró, su voz sonando en el piso.

“Veo firmas de abogados doblando una rodilla a este presidente, sin preocuparse por los principios más grandes [of] Derechos de libertad de expresión que [say] Puedes enfrentarte a cualquier cliente “, dijo.” ¿Por qué estás doblando la rodilla? “

“Veo universidades que deberían ser bastiones de libertad de expresión que se inclinan en la rodilla de este presidente”, dijo, probablemente refiriéndose al acuerdo de $ 221 millones de la Universidad de Columbia con la administración Trump para evitar una amplia congelación de fondos y otras sanciones potenciales.

“Veo que las empresas que toman un programa de entrevistas nocturno se presentan al aire porque se atreven a insultar a un presidente. Veo personas que quieren fusiones, de repente piensan que tienen que rendir homenaje a este presidente”, agregó, refiriéndose a la reciente decisión de CBS de cancelar “el programa tardío” con Stephen Colbert, un crítico abierto y satirista de Trump y su administración.

Algunos críticos han acusado a la empresa matriz de CBS, Paramount, de tratar de congraciarse con la administración Trump para ganar la aprobación de una fusión de la Comisión Federal de Comunicaciones con Medios Skydance.

Y luego tomó una oportunidad a otros demócratas por tratar de mover dinero para las subvenciones policiales sabiendo que Trump ha congelado las subvenciones de ir a estados demócratas como Connecticut, Nueva York e Illinois.

“¿Cuáles son las mismas personas aquí elegidas para defender la constitución del dicho de los Estados Unidos? Oh, bueno, hoy, miremos para otro lado y pase algunos recursos que no irán a Connecticut, que no irán a Illinois, que no irá a Nueva York, eso irá a los Estados Unidos que irá a los Estados Unidos. [the president] Me gusta ”, dijo Booker.

“Eso es complicidad con un líder totalitario”, declaró. “Es hora de que peleemos y dibujemos las líneas”.

Cortez Masto empujó contra las críticas poco después de la explosión del piso.

Cuando se le preguntó si pensaba que Booker estaba “fuera de línea”, señaló que el Booker de Bills objetó fue desmayado del Comité Judicial, en el que se encuentra Booker, con un fuerte apoyo bipartidista.

“No se opuso a ellos. Tuvo la oportunidad de presentar cualquier tipo de enmienda. No lo hizo. Y luego presenta esta enmienda en el último minuto. Claramente fue … lo que estaba tratando de hacer es matar todas estas facturas. Y es desafortunado, porque estos son facturas que apoyan la aplicación de la ley”, dijo ella.

Ella dijo que los proyectos de ley darían a la policía “las herramientas que necesitan en todas nuestras comunidades para mantener seguras a nuestras comunidades”.

“Eso es honestamente donde deben estar los demócratas, apoyando a la policía, manteniendo a nuestras comunidades seguras”, dijo. “Me decepcionó la retórica que usó para desafiar a los demócratas [for] No hacer lo suficiente para enfrentarse a Donald Trump “, y agregó que presidió el comité de campaña senatorial demócrata en el ciclo electoral de 2020 para enfrentar a Trump durante su primer mandato.

Aris Folley contribuyó.





