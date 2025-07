Pete Buttigieg dice que los demócratas están demasiado adjuntos a un status quo de “falla”

By







En una entrevista reciente con NPR, Pete Buttigieg compartió algunos poderosos pensamientos sobre dónde el Partido Demócrata, y el país, debe ir desde aquí. Hizo un punto convincente: no es suficiente para solucionar lo que Donald Trump rompió.

En cambio, argumenta Buttigieg, los demócratas tienen que ir más allá. Necesitan reinventar todo el sistema para que realmente funcione para las personas hoy.

Es una llamada de atención. Durante años, Buttigieg ha presionado la idea de que el gobierno necesita más que una nueva capa de pintura: necesita una renovación completa. En su conversación en “Morning Edition”, Buttigieg destacó algunos puntos críticos. “Los demócratas han tardado en comprender los cambios en la forma en que las personas obtienen su información”, dijo. “Lento para comprender algunos de los cambios culturales que han estado sucediendo y, tal vez el más problemático de todo, demasiado apegado a un status quo que nos ha estado fallando durante mucho tiempo”.

Y ese es realmente el quid de esto. Hay una brecha entre la forma en que el partido ve el mundo y cómo los estadounidenses lo están experimentando. Buttigieg dice en voz alta lo que muchos han estado susurrando: las viejas formas de hacer las cosas ya no lo cortan.

Continuó diciendo: “En este momento, tienes una administración que está quemando muchas de las instituciones que tenemos en este país, lo cual está mal. También es incorrecto imaginar que deberíamos haber mantenido todo en el camino.

No solo critica a Trump, sino también a los demócratas desafiantes. Buttigieg apunta a algo más profundo: que el sistema en sí no ha estado trabajando durante mucho tiempo. Y fingiendo que podemos volver a “Normal” simplemente no va a cortarlo.

En lugar de solo reparar departamentos como Education o USAID, está presionando por la transformación. Él quiere que estas instituciones sean más modernas, más responsables y más relacionadas con las necesidades reales de la América de hoy.

Pero no se trata solo de estructura. Se trata de confianza. Buttigieg advierte que la fe pública en el gobierno ha erosionado, y eso ha abierto la puerta a teorías de conspiración, información errónea y política extrema. Si los demócratas quieren recuperar a las personas, tienen que dejar de evitar las preguntas difíciles y comenzar a hacer cambios audaces y significativos.

Al final, el mensaje de Buttigieg es simple pero urgente: el Partido Demócrata tiene que evolucionar. Eso significa dejar ir lo que ya no funciona y ser lo suficientemente valiente como para construir algo nuevo. Se trata de sintonizar cómo viven las personas ahora, cómo reciben sus noticias, en quién confían, en qué necesitan, y diseñar un gobierno que lo refleje.

Mirando hacia el futuro hasta 2028 y más allá, este podría ser un verdadero plan para los demócratas. Buttigieg no les pide que miren hacia atrás; Los está desafiando a mirar hacia adelante, con ojos abiertos, oídos abiertos y el coraje de escuchar verdaderamente a las personas que se supone que deben representar.

Lindsey Granger es colaboradora de noticias y coanfitrión de El programa de comentarios de la colina “Rising”. Esta columna es una transcripción editada de su comentario en el aire.





