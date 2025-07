Las explicaciones cambiantes de Trump están prolongando el escándalo de Epstein que quiere terminar

El martes, a bordo de Air Force One, Trump sugirió que era posible que Virginia Giuffre, una destacada acusadora de Epstein que murió de suicidio el año pasado, estuvo entre los empleados que Epstein “robó”. En 2000, Epstein Confidante Ghislaine Maxwell reclutó a Giuffre para ser la masajista de Epstein mientras Giuffre trabajaba en Mar-a-Lago, lo que llevó a años de abuso.

“Creo que ella trabajó en el spa”, dijo Trump. “Creo que sí. Creo que esa fue una de las personas. La robó”. Añadió: “Ella no tenía quejas sobre nosotros, como saben. Ninguno en absoluto”.

Cada nuevo comentario que Trump hace sobre Epstein conduce a otra serie de historias ilustradas por las muchas fotos del presidente con su antiguo amigo. El texto a menudo contiene Trump alabanza espeluznante desde 2002, para el depredador sexual fallecido: “Es muy divertido estar con él. Incluso se dice que le gustan las mujeres hermosas tanto como a mí, y muchas de ellas están en el lado más joven”. Las historias también podrían notar que Trump voló repetidamente en el avión de Epstein, aunque generalmente no mencionan que Trump y Epstein han sido representados por Alan Dershowitz o que Alex Acosta, el fiscal federal que dejó a Epstein fuera del gancho, terminó como un funcionario del gabinete en el primer término de Trump.

No es noticia que Trump y Epstein fueran amigos. Ni siquiera fue noticias en 2015 cuando Trump lanzó su carrera política por primera vez. Pero la muerte de Epstein en el primer término de Trump creó una nueva capa de teorías de conspiración que sentaron las bases para lo que está sucediendo ahora.

Pam Bondi, fiscal general de Trump, dijo en febrero Tenía la mítica “lista de clientes” de Epstein sentada en su escritorio, construyendo exageración para desenmascarar exactamente el tipo de cabal de sexo de élite profetizado por las luces principales de Qanon. El posterior del Departamento de Justicia declaración Este mes, en realidad no hay una lista de clientes, ni un esquema de chantaje, nadie más para cargar con delitos y que “ninguna divulgación más sería apropiada o garantizada” fue una inversión impactante incluso para los estándares de Trump.

La misma encuesta también encontró una pluralidad de estadounidenses ahora cree que Trump de alguna manera participó de alguna manera en los crímenes de Epstein: el 46% cree que lo fue, mientras que solo el 32% cree que no lo fue. Otro 23% no está seguro de ninguna manera. (El nombre de Trump está en los archivos, que probablemente abarca tocones de registros judiciales y datos privados incautados por el FBI, no indicaría irregularidades).