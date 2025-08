Kevin O’Leary en el disparo de BLS de Trump: ‘No dispares al Mensajero’

By







El inversionista de “Tank de Shark”, Kevin O’Leary, criticó el viernes al presidente Trump por proponer el jefe de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) después de informar una disminución en el crecimiento del empleo.

Horas antes de sus comentarios, Trump criticó a la comisionada Erika McEdarfer en un Publicación social de la verdad alegando que ella alteró los informes de trabajo para favorecer al ex vicepresidente Harris durante las elecciones de noviembre y dijo que había dado órdenes de su equipo para desestimar al designado Biden “de inmediato”.

Su partida llega tres años antes de lo previsto.

“Tuvimos una mala impresión en trabajos. No estaba de acuerdo en golpear al comisionado. No me gusta eso”, dijo O’Leary durante una aparición el viernes en CNN.

“Aplicar a los estadísticos no tiene sentido. No disparas al mensajero”, agregó.

O’Leary ha apoyado relativamente las políticas de Trump, incluidas sus negociaciones comerciales globales sin precedentes en los últimos días. Sin embargo, dijo que hay cierta incertidumbre en torno a los mercados debido a los excelentes acuerdos con los principales socios estadounidenses.

“Creo que el mercado está un poco preocupado por que los principales socios comerciales aún no obtengan ofertas.

“Entonces, con esta volatilidad, se trata más de ganancias futuras. Pero muchas de estas cosas, incluida la impresión comercial o el ruido de la impresión del trabajo, solo el ruido. No toma decisiones basadas en una impresión”, agregó.

El informe de trabajo del viernes promocionó la creación de 73,000 empleos, pero también redujo los números previamente reportados del crecimiento del empleo en mayo y junio en 200,000 citando una estadística sustancialmente reducida de lo que se publicó originalmente.

Trump criticó a Mcentarfer por los errores.

“Los números importantes como este deben ser justos y precisos, no pueden ser manipulados con fines políticos. McEncearfer dijo que solo se agregaron 73,000 empleos (¡un shock!) Pero, lo que es más importante, que ellos cometieron un error importante, 258,000 empleos hacia abajo, en los dos meses anteriores”, escribió el presidente.

“Sucedieron cosas similares en la primera parte del año, siempre a lo negativo. La economía está en auge bajo ‘Trump’ …”, agregó.

Sin embargo, los espectadores criticaron al presidente por criticar al Comisionado de BLS por las deficiencias. “El presidente Trump está destruyendo una vez más la credibilidad de nuestro gobierno al despedir a los funcionarios expertos y no partidistas porque no le gustan los hechos que presentan”, dijo Max Stier, CEO de la Asociación no partidista para el Servicio Público. Noticias de NBC.

