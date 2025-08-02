Lo que Trump ataca a Harris después de que ella descartó la oferta del gobernador dice

Los críticos del presidente Donald Trump creen que carecía de bastante autoconciencia cuando dijo en una conferencia de prensa esta semana que el ex vicepresidente Kamala Harris “no puede hablar” y “no puede hacer una entrevista”. Un profesor en humanidades públicas cree que su última excavación fue un ejemplo de las estrategias “terribles” del presidente.

Durante una conferencia de prensa El jueves, se le pidió a Trump que evaluara el anuncio de Harris el día anterior de que no se postulará para gobernador de California en 2026. Le dijo a la presentadora de “The Late Show” Stephen Colbert esta semana que aún no estaba lista para “volver al sistema”, lo que dijo que cree que está roto.

Cuando un periodista le pidió a Trump que compartiera sus pensamientos sobre el futuro político de Harris, él respondió: “Bueno, ella no puede hablar”.

“Ella no puede hablar. Ella no puede hacer una entrevista”, dijo cuando el vicepresidente JD Vance y el secretario de Comercio Howard Lutnick se podían ver riendo detrás de él.

Luego dijo inexplicablemente que “nadie sabía quién era Kamala” cuando el entonces vicepresidente anunció su candidatura para presidente en 2024, después de que el ex presidente Joe Biden anunció que estaba abandonando su oferta de reelección contra Trump.

“Nadie sabía su apellido, Harris”, dijo, antes de más tarde agregó que pensaba que era una “candidata terrible” y no una “política hábil” y que ella “no era una persona hábil”.

Irónicamente, mientras criticaba las habilidades de entrevistas y habla de Harris, el presidente invocó el CEO de Ultimate Fighting Championship Dana White en una tangente que comparó la campaña presidencial de 2024 con una pelea imaginada de UFC.

Gente en línea burlado Trump por criticar las habilidades de entrevista de Harris, señalando el hecho de que el presidente es criticado rutinariamente por divagar y por ser “incoherente” en discursos y entrevistas.

“¿Alguna vez tendrá sentido? Simplemente divagarse como si estuviera tratando de convencerse de algo, pero no sabe qué”, escribió un usuario de Instagram en la sección de comentarios de una publicación que presentaba un video clip de la excavación de Trump en Harris.

“¿Él piensa que es un mejor orador que ella?” Otro usuario escribió. “[I’ve] vistos preescolares con un vocabulario más grande que él “.

“No puedo recordar una sola vez que haya hablado con inteligencia y honor”, escribió otro.

Hablando sobre el ataque de Trump contra Harris, Deepak Sarmaun erudito distinguido inaugural en las humanidades públicas de la Universidad Case Western Reserve, dijo que Trump tiende a “abrazar (y compartir) perspectivas nacionalistas supremacistas blancas que niegan la inteligencia de las mujeres y las personas de color, y especialmente las mujeres de color”.

“Él ha declarado comentarios vituperativos similares sobre la congresista Jasmine Crockett”, dijo Sarma a HuffPost. “Sus comentarios sobre la inteligencia están dirigidos a afroamericanos con mayor frecuencia que otros”.

De hecho, Trump ha sido criticado durante mucho tiempo por atacar a mujeres, personas negras y otras personas de color sobre su inteligencia, a menudo los reprendía por tener “IQ bajo”. Mientras hablaba con los periodistas el mes pasado, Trump invocó a Crockett cuando le hicieron una pregunta sobre la representante Alexandria Ocasio-Cortez. Llamó a ambas congresistas “Vey Low IQ” individuos.

“La retórica es una estrategia para irritar a su base de Maga y reforzar y justificar la esclavitud de la era confederada”, dijo Sarma sobre Trump cuestionando la inteligencia de los negros.

El presidente Donald Trump, entonces nominado presidencial republicano, fotografió con el entonces candidato presidencial democrático vicepresidente Kamala Harris, durante un debate presidencial el 10 de septiembre de 2024 en Filadelfia.

El último ataque de Trump contra Harris es parte de una “estrategia por excelencia”, y es “espantoso”, dijo Sarma.

“Es irónico que él declare que ella no puede hablar, hablar o hacer una entrevista, que ella era una candidata terrible, y no una política hábil”, dijo Sarma sobre Trump. “Estos, por supuesto, suelen ser evaluaciones de sus propias capacidades, y ciertamente no las suyas”.

“Esta es una iluminación de gas clásica y una estrategia por excelencia para Trump”, continuaron. “Es decir, voltea el guión, acusando a la otra persona del comportamiento mismo que exhibe, haciendo que todos, sus secuaces y los partidarios de Harris duden de sus percepciones y experiencias”.

“Es igualmente terrible que sus comentarios sean simples divagaciones, con oraciones incompletas y más iluminación de gas”, agregaron. “Al hacerlo, demuestra a todos los que miran/escuchan/se encogen que es él quien no puede hablar, hablar o hacer una entrevista, y es él quien es un político no calificado”.

Pero Sarma dijo que es “esencial” que las personas que viven en los Estados Unidos continúan calificando este comportamiento, especialmente aquellos con “posiciones públicas y perfiles para hablar”.

“Si no lo hacen, entonces la iluminación de gas puede afianzarse”, advirtieron.

“Me entristece que las personas privilegiadas que conocí que afirmaban defender la democracia y los derechos humanos, etc., sean callados y escondidos”, agregó Sarma más tarde. “Como una persona extraña de color, debo usar mi voz como académico e intelectual público para llamar al presidente y sus secuaces por sus afirmaciones falsas y engañosas”.