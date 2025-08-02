Informe de Navarro en Jobs: “Es incompetencia o interferencia política”







El asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, criticó el viernes a la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) por una serie de informes sobre el crecimiento del empleo que consideró inexacto.

El antiguo asesor de Trump dijo que el BLS tenía un “patrón inquietante” de presentar al público la información incorrecta.

“El BLS no parece ser capaz de obtener ese número de trabajo correcto. Esto ha estado sucediendo durante más de un año”, dijo Navarro durante una aparición el viernes en “The Hill” de Newsnation.

“Es incompetencia o interferencia política, de cualquier manera por delante, rueda hoy, y eso es apropiado, porque esto simplemente no es correcto”, dijo al presentador Blake Burman.

El BLS informó que se crearon 73,000 empleos el mes pasado después de corregir el informe de May para reflejar la creación de 19,000 empleos en comparación con un informe inicial de 144,000. La Oficina también corrigió el número de junio a 14,000 trabajo se suma después de un informe inicial de 147,000.

El presidente Trump despidió el jueves a la comisionada de BLS, Erika McEntarfer, alegando que infló los informes de trabajo para la administración Biden antes de las elecciones de 2024. Él dijo que ella “fingió los números de trabajo antes de las elecciones para tratar de impulsar las posibilidades de victoria de Kamala”.

“Ella será reemplazada por alguien mucho más competente y calificado. Los números importantes como este deben ser justos y precisos, no se pueden manipular con fines políticos”, Trump en un Publicación social de la verdad del viernes.

Navarro le dijo a Burman el viernes que la mudanza de Trump era “saludable”.

El BLS no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de la colina. La Oficina a menudo revisa el informe de empleos, pero la escala de los cambios del viernes sorprendió a los expertos.

Navarro, en su entrevista del viernes, dijo que las revisiones le costaron a los recortes inflacionarios muy necesarios, lo que mantuvo las tasas estables el miércoles.

“Es que si hubiéramos obtenido esos datos cuando, cuando deberíamos haber obtenido esos datos, la Reserva Federal de ayer habría reducido las tasas de interés en al menos 50 puntos básicos. Por lo tanto, piensas que es una especie de incompetencia o política sin duda”, dijo Navarro a Burman.

“Quiero decir, mira, tuviste tres meses que fueron dos meses que revisaron significativamente hacia abajo, uno que fue más bajo que las expectativas. Quiero decir, la Fed, esa es una imagen completamente diferente. Quiero decir, hubo un caso fuerte para un caso de 50 días, hay un caso abrumador para un corte de 50 puntos básicos”, agregó.

Trump y sus aliados han empujado al presidente de la Fed, Jerome Powell, a las tasas de interés más bajas para restablecer la economía durante meses. El presidente ha amenazado con despedir a Powell, quien se ha negado a cambiar de rumbo bajo presión.

“La economía está en auge bajo” Trump “a pesar de una Fed que también juega juegos, esta vez con las tasas de interés, donde los bajaron dos veces, y sustancialmente, justo antes de las elecciones presidenciales, supongo con la esperanza de obtener ‘Kamala’ elegido, ¿cómo funcionó eso?” Trump escribió el viernes.

“Jerome ‘Too Late’ Powell también debería ser puesto a pastor.; Gracias por su atención sobre este asunto”, agregó.

Más tarde en el día, él regresó Su postura cuando Rob Finnerty de Newsmax preguntó si la silla de la Fed permanecería en su lugar por ahora durante una entrevista.

“Bueno, es muy perjudicial si disparas”, le dijo. “Entonces, diría muy probablemente, sí”.





Fuente