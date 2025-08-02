El grupo OB-Gyn no tomará dinero de la administración Trump





La organización más grande del país de proveedores de OB-GYN anunció esta semana que dejará de aceptar fondos del gobierno federal.

El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, que tiene más de 60,000 miembros en todo el país, rechazará los fondos federales para todos los programas y contratos en respuesta a las políticas de la administración Trump, Axios reportado el viernes.

ACOG parece ser la primera organización médica a nivel nacional en cortar los lazos con la administración Trump desde que el presidente Donald Trump promulgó su campaña a gran escala para reducir todas las iniciativas federales para la diversidad, la equidad y la inclusión. La organización nacional establece en su sitio web que la diversidad, la equidad y la inclusión son parte del grupo valores centralesque son esenciales para combatir el racismo y la opresión en la atención médica.

La organización se negó a ampliar cómo este recorte de fondos afectará sus servicios, pero reiteró que ACOG sigue comprometido con la atención de la calidad del paciente y la mejora de los resultados de salud.

“Después de una cuidadosa deliberación, ACOG ha tomado una decisión de toda la organización para dejar de aceptar fondos federales para todos los programas y actividades de ACOG para los contratos actuales”, dijo ACOG en un comunicado a HuffPost el viernes. “Los cambios recientes en las leyes y regulaciones de financiamiento federal afectan significativamente los objetivos del programa de ACOG, las posiciones de las políticas y la capacidad de proporcionar orientación y recomendaciones oportunas y basadas en evidencia para la atención”.

La organización dijo que continuará trabajando con la administración Trump sobre decisiones de formulación de políticas y abogando por OB-gins. “Evaluaremos las oportunidades para asociarnos con el gobierno en el futuro donde se alineen los objetivos de nuestros programas”, dice el comunicado.

En respuesta, el portavoz de la Casa Blanca, Harrison Fields, dijo a HuffPost el viernes por la tarde: “Proteger los derechos civiles y la expansión de las oportunidades para todos los estadounidenses es una prioridad clave de la administración Trump, por lo que tomó medidas decisivas para terminar las preferencias de DEI ilegales en el gobierno federal”.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos no respondió a la solicitud de comentarios de HuffPost.

ACOG ha estado en desacuerdo con Trump desde que su conservadora Corte Suprema derogó las protecciones federales de aborto. La caída de Roe v. Wade creó un efecto dominó de prohibiciones estatales de aborto que puso en peligro la vida de las personas embarazadas y amenazó con criminalizar a los proveedores de salud reproductiva.





