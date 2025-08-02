El despido de Trump a la Comisión BLS se considera ‘absurdo estúpido’

La decisión del presidente Donald Trump de despedir al jefe de la Oficina de Estadísticas Laborales porque no le gustó el informe de empleos del viernes es una idea terrible que socavará la confianza del público en los datos económicos del gobierno, dijo un ex funcionario laborista.

“Es absurdo y profundamente peligroso para nuestra economía”, dijo a HuffPost Seth Harris, quien se desempeñó como Secretario Adjunto de Trabajo bajo el ex presidente Barack Obama.

Trump dijo en un correo En su plataforma de redes sociales, Truth Social el viernes de que estaba terminando la comisionada de BLS, la Dra. Erika Mcentarfer en medio de su mandato. La agencia informó el viernes que la economía solo agregó 73,000 empleos decepcionantes en junio, que era menos de lo esperado, y revisó los recuentos de dos informes anteriores a la baja por 258,000 empleos combinados.

Trump afirmó que Mcentarfer había “manipulado” los datos para hacer que los republicanos se vean mal, pero Harris dijo que Trump no tenía a nadie a quien culpar por los números de empleo decepcionantes que no fuera.

“No hay absolutamente ninguna posibilidad de que el Comisionado de BLS o cualquier otra persona en BLS manipulara los trabajos y los datos de desempleo para dañar políticamente a Donald Trump”, dijo Harris, ahora profesor de derecho en la Northeastern University.

“Donald Trump produjo estos números de mal trabajo y desempleo con sus políticas”, dijo. “No son las personas que cuentan los trabajos, es el tipo que supervisa la economía”.

El BLS es una oficina dentro del Departamento de Trabajo que produce datos económicos cruciales, incluida la tasa de desempleo, en los que confían los responsables políticos y las empresas. Trump ha avivado las escandalosas teorías de conspiración sobre la agencia durante años, alegando que sus empleados se meten con los números para lastimarlo y ayudar a sus adversarios políticos.

Durante su primera carrera para la presidencia, Trump les dijo a los votantes que no crean los “números falsos” bajo la administración de Obama, reclamación La tasa de desempleo real fue “tan alta como 35” por ciento.

Mcentarfer fue confirmado como Comisionado de BLS en enero de 2024 y se supone que cumplirá un período de cuatro años.

Harris dijo que dispararla marcaría una grave escalada en el hábito de Trump de sembrar dudas sobre la investigación económica del gobierno. Dijo que “el capitalismo depende de la certeza y la transparencia”, que no es lo que el país obtendría si el comisionado estuviera en deuda con el presidente.

“El peligro es que el público, los actores económicos, los tomadores de decisiones en el gobierno y la comunidad empresarial y todos los que intentan descubrir qué está sucediendo en nuestra economía dudarán de la validez de los números”, dijo. “Si no tiene una imagen precisa de lo que está sucediendo en la economía, no puede tomar decisiones sólidas”.

Agregó que si alguien hubiera manipulado datos, varios denunciantes habrían dado un paso adelante.

Los senadores clave también tenían palabras duras para Trump.

“Este es el acto de alguien que es suave, débil y temeroso de poseer la realidad del daño que su caos está infligiendo a nuestra economía”, dijo en un comunicado el senador Ron Wyden (D-Ore), el principal demócrata del Comité de Finanzas del Senado.

Wyden advirtió que si bien el BLS puede sonar oscuro para las personas fuera de Washington, DC, la interferencia de Trump con los datos de empleos es “un escenario de pesadilla” que causará daños duraderos.

“En pocas palabras, Trump quiere cocinar los libros”, dijo.

El senador Mark Warner (D-Va.), Que se sienta en los paneles financieros y bancarios del Senado, enfatizó que McEntarfer es un funcionario de carrera no política que supervisa los datos económicos.