Acuerdo del Senado sobre nominados esquivos en medio de la ira democrática hacia Trump







El presidente Trump, el líder de la mayoría del Senado, John Thune (Rs.D.) y el líder demócrata del Senado Chuck Schumer (NY) están haciendo un progreso lento hacia un acuerdo para eliminar parte de la cartera de candidatos ejecutivos del Senado para permitir que los senadores cansados abandonen Washington para el receso de agosto de cuatro semanas.

Saliendo del oscuro piso del Senado a las 10 pm del viernes, Thune dijo que los negociadores “flotaron” propuestas “de ida y vuelta todo el día”, pero agregaron que las demandas democráticas “probablemente no serán algo en este punto que podamos conocer”.

“No hay trato todavía”, dijo.

El Senado está programado para reunirse a las 9:30 a.m. del sábado y votará a las 10 a.m. para limitar el debate sobre la nominación de Andrew Puzder para servir como embajador de los Estados Unidos en la Unión Europea.

Los demócratas están bajo una fuerte presión para oponerse a Trump de cualquier manera que puedan, incluida la obstinación de sus nominados, y su ira se disparó nuevamente el viernes después de que el presidente despidió a Erika McEncEarfer, el Comisionado de la Oficina de Estadísticas Laborales, después de que la agencia publicó un informe de empleos más débil de lo esperado.

Trump acusó a Mcentarfer, un designado Biden, de manipular los datos de empleos con “fines políticos”, pero Schumer dijo que el presidente solo estaba “disparando al mensajero”.

El senador Brian Schatz (D-Hawaii), el Jefe Diputado de los demócratas, dijo que el despido “absolutamente loco”, mientras que el senador Martin Heinrich (DN.M.) lo calificó como “Soviet Sh–“.

El senador Cory Booker (DN.J.) dijo que está dispuesto a quedarse en Washington.

“Sé que se están negociando muchas cosas, así que no voy a comentar sobre eso”, dijo cuando se le preguntó si podía apoyar el avance de un paquete de nominados a Trump.

“Estoy de acuerdo con seguir el trabajo. Es desafortunado que tengamos un partido republicano en este momento que está fuera de los rieles y haciendo las órdenes de Donald Trump”, dijo.

Booker dijo que la decisión de Trump de despedir al jefe de la Oficina de Estadísticas Laborales debido a un informe decepcionante de empleos fue “muy autoritario, muy 1984”.

Ahora se espera que los senadores pasen su fin de semana votando a los nominados de Trump, ya que los demócratas se han negado a permitir que cualquiera de ellos, incluso aquellos aprovechados para ocupar puestos subordinados en los departamentos y agencias federales, se confirmaran por consentimiento unánime o votos de voz.

Los senadores de ambos lados del pasillo están ansiosos por llegar a casa para el descanso de un mes, después de haber pasado más tiempo en Washington de lo habitual desde el comienzo del año.

A partir de esta semana, los miembros del Senado han emitido más votos durante los primeros siete meses del año de lo que la Cámara había tomado anteriormente más de 12 meses en 32 de los últimos 36 años.

Pero tendrán que esperar para regresar a sus estados de origen a medida que los líderes continúen luchando por un acuerdo en un paquete de nominaciones y a medida que los demócratas escuchan demandas de la base de su partido para arrastrar las confirmaciones de los nominados de Trump por el mayor tiempo posible.

Los senadores demócratas dijeron que tenían poco sentido de si Schumer estaba progresando con Trump en un acuerdo.

“Podría ser más votos esta noche o podría ser más votos mañana, pero realmente no lo sé”, dijo el senador Tim Kaine (R-VA) poco después de las 8 pm.

A algunos senadores se les dijo que “mantuvieran sus teléfonos en” el viernes por la noche en caso de que fueran convocados para una ráfaga de votos a altas horas de la noche.

Los republicanos iban desde pesimistas hasta optimistas cuando se les preguntó sobre el prosecto de un acuerdo en un paquete de nominados para evitar que tengan que regresar al Capitolio para una sesión del sábado.

“En este punto, creo que están bastante separados”, dijo el senador Mike Rounds (Rs.D.) a The Hill al emerger de un almuerzo de la conferencia más temprano en el día.

“Haremos todo lo posible para tratar de trabajar tantos [nominations] Como podemos y movernos desde allí “, dijo Rounds.” No tenemos un trato. Vamos a seguir tratando de trabajar en algo, pero todavía no tenemos un trato “.

El senador Tom Tillis (RN.C.) le dijo a The Hill después de las 8 pm del viernes que parecía que la Casa Blanca y el equipo de Schumer habían progresado desde la hora del almuerzo.

Las conversaciones llegaron a la nueva etapa el viernes cuando Schumer comenzó a negociar directamente con la Casa Blanca en los contornos de un paquete.

Thune dijo a los periodistas que ha puesto a los funcionarios de la Casa Blanca “en conversación directamente” con el equipo de Schumer.

“Así es como esto finalmente se resolverá”, dijo.

El líder republicano dijo que “varias personas” de la Casa Blanca están hablando con Schumer, quien está bajo una fuerte presión de su base democrática para usar todas las herramientas a su disposición para frustrar la agenda de Trump.

Thune dijo que un acuerdo sería “a las discusiones entre la Casa Blanca y Schumer y los demócratas”.

Él y otros republicanos afirman que Trump está siendo tratado injustamente en el frente de las nominaciones, señalando que ninguna de sus elecciones ha sido confirmada por consentimiento unánime o un voto de voz, rompiendo con un precedente pasado.

Las tácticas democráticas han obligado a los republicanos a producir votos procesales que llevan mucho tiempo y los votos de confirmación final sobre cada nominado a Trump

Los demócratas solo permitieron al Secretario de Estado Marco Rubio llegar directamente al piso para una votación final el mismo día que Trump prestó juramento. Rubio fue confirmado por un voto de 99 a 0.

“Esto no es normal. Esta es la pequeña política partidista en su peor momento”, dijo el látigo de la mayoría del Senado John Barrasso (R-Wyo). “Los republicanos no están retrocediendo. Continuaremos confirmando a los nominados del presidente Trump. La manera fácil si podamos. De la manera difícil si debemos”.

El almuerzo de política semanal de los republicanos del Senado se llenó el martes con discusiones sobre el cambio de las reglas del Senado para confirmar a los nominados de nivel inferior, ya sea eliminando la necesidad de votos procesales antes de los votos de confirmación final, colapsar el tiempo de debate obligatorio o permitir que los nominados se muevan en grupos.

Tendrían que establecer nuevas reglas mediante un voto de mayoría simple, un movimiento que se considera tan destructivo para el bipartidismo que se refiere a la “opción nuclear”.

Según el orden regular, se necesitarían 67 votos para cambiar las reglas del Senado.

Los republicanos del Senado también están hablando de poner al Senado en un receso extendido para que Trump pueda ocupar decenas de puestos abiertos a través de citas de recreo.

Pero eso requeriría reunir 50 votos republicanos del Senado, algo que no está seguro dado que varios senadores republicanos, incluida la sensación de Lisa Murkowski (R-Alaska), Susan Collins (R-Maine) y Tillis son reacios a renunciar a su papel constitucional de proporcionar “asesoramiento y consentimiento” sobre nominados.

Entrar en un receso de varias semanas requeriría aprobar una resolución de aplazamiento a través del Senado y la Cámara, y el presidente Mike Johnson (R-La.) No ha dado ninguna indicación de que planea llamar a los miembros de la Cámara a Washington antes de septiembre.

Trump ha pedido al Senado que permanezca en sesión durante todo agosto para aprobar a sus nominados, pero la gran mayoría de los senadores están listos para un descanso.

El Senado ha estado en sesión durante 12 de las últimas 14 semanas y tuvo su receso en el 4 de julio a la mitad debido a las negociaciones de maratón sobre el acto de un gran proyecto de ley grande de Trump, que se aprobó después de que los senadores se desplomaron a través de una larga serie de votos de enmienda que pasaron durante la noche y al día siguiente.

Si bien los líderes del Senado permanecen bloqueados por un acuerdo de nominaciones, lograron un importante logro bipartidista el viernes por la noche cuando aprobaron un paquete de proyectos de ley de asignaciones para financiar la construcción militar, el Departamento de Asuntos de Veteranos y Agricultura, y la Rama Legislativa.

El Senado votó de 87 a 9 para aprobar la construcción militar, los asuntos de veteranos y las asignaciones agrícolas “mini-bus” y de 81 a 15 para adjuntar el proyecto de ley de asignaciones de ramas legislativas al paquete.





Fuente