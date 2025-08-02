Inmigrante legal deportado por Trump relata la agresión sexual en la prisión de El Salvador

Un artista de maquillaje gay de Venezuela que ingresó legalmente a los Estados Unidos el año pasado solo para ser deportado a la notoria prisión de El Salvador para miembros de pandillas en marzo, dice que los guardias lo agredieron sexualmente durante su estadía de 125 días, según una cuenta desgarradora que compartió con la que compartió The Washington Post.

Andry Hernández, cuyo brutal viaje a través del sistema de inmigración de los Estados Unidos ha sido ampliamente documentado por el medios de comunicación y grupos de derechos humanosdice que los oficiales de la prisión del Centro de Confinamiento de Terrorismo de El Salvador, o Cecot, lo llevaron a una celda de aislamiento, donde cuatro oficiales pusieron sus clubes entre sus piernas y uno lo obligó a practicar sexo oral con él.

“Es una pesadilla. Pensé que nunca terminaría”, dijo Hernández sobre su tiempo en Cecot al regresar a Venezuela el mes pasado como parte de un intercambio internacional de prisión.

El crimen por el que estaba siendo castigado era bañarse en un intento de refrescarse.

El estilista venezolano Andry Hernández saluda a los miembros de la familia después de regresar a casa en el pueblo de Capacho, estado de Tachira, Venezuela el 23 de julio de 2025. Johnny Parra a través de Getty Images

Hernández, ahora de 32 años, ingresó legalmente a los Estados Unidos el año pasado con una cita de inmigración, y un agente fronterizo de los Estados Unidos en el cruce de California determinó que tenía miedo creíble de persecución como un hombre gay que vivía en Venezuela. Pero fue detenido de inmediato en un centro de migración, que todavía está dirigido por la administración Biden, y cuestionó debido a sus tatuajes de serpientes y corona, que las autoridades estadounidenses han vinculado a la pandilla venezolana Tren de Aragua.

Esa fue la única evidencia que tenían contra él, sus amigos y familiares le dijeron CNN a principios de este año. Les dijo que los abogados y un juez que manejaba su caso indicaron que las cosas estaban progresando favorablemente para él, y que pronto serían liberados en los Estados Unidos, lejos del acoso homofóbico que enfrentaba mientras trabajaba en una red de televisión afiliada al gobierno.

En cambio, se convirtió en uno de los cientos de migrantes que la administración Trump cargó en los aviones en marzo y trajo a Cecot, una prisión que el gobierno salvadoreño abrió en 2023, donde los funcionarios de Trump se jactan de que envían la “peor del peor delincuente ilegal”.

Fotos del interior Cecot proporcionadas por el gobierno de Bukele.

Hernández le dijo al Post que le suplicó a los guardias mientras gritaba por su madre.

“¿Por qué me afeitas la cabeza?” Dijo que les preguntó. “Soy estilista de maquillaje, soy gay, no soy miembro de una pandilla”.

Hernández es uno de los 16 ex reclusos de Cecot que hablaron con el puesto sobre su tiempo en Cecot, donde fueron tomados después de que Estados Unidos pagó al gobierno salvadoreño Nayib Bukele al gobierno $ 6 millones para sostenerlos y a otros venezolanos.

Según sus cuentas, fueron “sometidos a repetidas palizas que las dejaron magulladas, sangradas o heridas”, y el “personal de prisión restringió la atención médica para los detenidos que sufren diabetes, presión arterial alta o insuficiencia renal”. Se mantuvieron en una habitación llena sin ventanas, obligados a dormir en literas de metal, generalmente sin amortiguación. No tenían acceso a los abogados.

Cecot “parecía que era para animales”, ex detenido Julio Fernández Sánchez le dijo al Post. “Fue diseñado para que la gente se volviera loca o se suicidara”.

Los manifestantes llevan un letrero en apoyo de Andry Hernández durante el Desfile del Orgullo de San Francisco el 29 de junio de 2025. Arun Nevader a través de Getty Images

Otro, Marco Jesús Basulto Salinas, describió lo que llamó “la forma más perversa de humillación” del personal médico. “El médico nos vería golpeados y luego nos preguntaría ‘¿Cómo te sientes?’ con una sonrisa ”, recordó.

Vivía en los Estados Unidos con un estado protegido temporal, trabajando legalmente En restaurantes para enviar dinero a casa para los tratamientos de cáncer de mama de su madre, cuando lo llevaron a Cecot.

Aquellos que hablaron con el puesto recordaron a algunos detenidos que intentaron suicidarse “por Atar las sábanas alrededor de sus cuellos o usar tuberías oxidadas para cortar sus venas ”.

