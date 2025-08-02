Las protestas de ‘Rage contra el régimen’ planearon a través de nosotros: qué saber

Las protestas de ‘Rage contra el régimen’ planearon a través de nosotros:...





San Angelo, Texas (Klst/Nexstar) – Los críticos de la agenda de inmigración y económica del presidente Trump estarán “en contra del régimen” este fin de semana Durante las protestas en ciudades de todo el país.

Las protestas de “Rage contra el régimen” del sábado, organizadas por voluntarios del movimiento 50501, se mantienen en respuesta a lo que el grupo describe como una serie de “amenazas” a la democracia y los derechos humanos.

Los organizadores se centran en la “Arma de hielo de hielo de la administración actual contra nuestras comunidades, la construcción de campos de concentración, que cubren los archivos de Epstein, los ataques contra los derechos transgénero y su desmantelamiento de Medicaid, Snap, USAID, el Departamento de Educación, NOAA y el Servicio Meteorológico Nacional”, entre otros temas, según un 50501 presione soltar.

Según el sábado, casi 350 protestas de “ira contra el régimen” están programadas para el sábado, según Un sitio web operado por 50501. También se están programando más de 100 protestas y manifestaciones adicionales el sábado.

El día de las manifestaciones también cae en el cumpleaños del vicepresidente Vance, aunque el portavoz de 50501 Hunter Dunn, en un comunicado a EE. UU. Hoydijo que las fechas coincidentes eran simplemente eso: una coincidencia.

El movimiento 50501, que es una abreviatura de la frase “50 protestas, 50 estados, 1 movimiento”, se había asociado previamente para organizar las protestas “Hands Off” y “No Kings” a principios de este año. El grupo también ha promovido varias otras manifestaciones de “días de acción” desde que Trump asumió el cargo.

Como lo han hecho durante las protestas anteriores, 50501 insta a la no violencia durante las manifestaciones y las manifestaciones. Una guía Proporcionado a activistas y organizadores también exige voluntarios designados para ayudar con la resolución y seguridad de conflictos en los eventos.

En San Angelo, Texas, las protestas del sábado recibieron un nombre diferente por el deseo de enfatizar su intención pacífica.

“Este evento se llama Rise contra el régimen en lugar de la” ira “… esto es intencional debido a nuestro objetivo de tener una muestra pacífica de oposición a lo que la administración actual ha estado haciendo a nuestra nación y nuestra comunidad”, dijo un representante de West Texas indivisible, el grupo organizando la protesta.

“Esperamos alentar a otros a conectarse con nosotros en un esfuerzo por construir una comunidad de apoyo, promover el compromiso cívico y trabajar juntos para hacer el cambio que queremos ver”, dijo el representante, y agregó que aquellos que deseen traer señales deben abstenerse de usar un lenguaje o imágenes explícitas.

El apodo de “Rage Against the Régimen” de las protestas del sábado, mientras tanto, es una referencia a la banda de rock de Los Ángeles Rage Against the Machine. Dunn incluso citó una canción de la banda en un presione soltar antes de los eventos del sábado.

Un representante de 50501 no estaba disponible de inmediato para comentar.

Mientras tanto, Trump ha descartado preguntas sobre los esfuerzos de 50501 en el pasado, diciendo antes de las manifestaciones de “no reyes” en junio que no se compararía con un monarca.

“No me siento como un rey; tengo que pasar por el infierno para aprobar las cosas”, dijo a los periodistas.





