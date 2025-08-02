Donald Trump se asusta por los números de trabajo, los pedidos disparan: actualizaciones en vivo

Presionado para abordar su despido del comisionado de la Oficina de Estadísticas Laborales, Dra. Erika McEdarfer, Trump insistió una vez más en que había estado sacando estadísticas laborales falsas para que se viera mal, pero luchó por responder preguntas difíciles sobre la terrible experiencia.

“Creo que sus números estaban equivocados, al igual que pensé que nuestros números estaban equivocados antes de las elecciones. Días antes de las elecciones, ella salió con estos hermosos números para Kamala … y salió con estos hermosos números tratando de elegir a alguien más”, dijo a los periodistas.

Dijo más de lo mismo cuando un periodista preguntó cómo, si este es el caso, se podría confiar en cualquier número que salga de su administración.

“Lo estamos haciendo muy bien. Creo que los números fueron falsos, tal como lo fueron antes de las elecciones”, continuó. “Y hubo otras veces. ¿Entonces sabes lo que hice? La despedí y sabes lo que hice? Lo correcto”.

Cuando se les preguntó si todos los funcionarios del gobierno deberían temer por sus trabajos si tienen noticias negativas para informar, Trump solo repitió más de las mismas líneas acusando a Mcentarfer de malversación sin ofrecer ninguna evidencia.

La Casa Blanca también publicó un lanzamiento que detalla acusaciones específicas contra el comisionado despedido.