Tiktok puede dar forma a la próxima generación de Estados Unidos y Beijing lo sabe







Si Washington no actúa con urgencia, el contenido impulsado por Tiktok y consumido por los jóvenes estadounidenses dará como resultado que los futuros líderes estadounidenses revelen involuntariamente los puntos de conversación de China, abogan por los puntos de vista deformados y, lo más peligrosamente, actúan de manera que se interese en intereses de Beijing pero socava la seguridad nacional de los Estados Unidos.

Es cierto No hay “pistola de fumar” Pero Tiktok representa un vector altamente plausible de colección de inteligencia. Bytedance, la firma matriz de Tiktok, reclamos Está comprometido con la seguridad nacional de los Estados Unidos, pero está Legalmente atado Cooperar con el Partido Comunista Chino.

La República Popular de China es casi seguro que usa Tiktok, como mínimo, como una plataforma de recolección para monitorear la opinión pública. El comité de inversión extranjera en los Estados Unidos y Tiktok acordó en enero de 2023mantenerTodos los datos de los Estados Unidos dentro de los EE. UU., Pero hayinformesde fugas.

Con170 millones de usuarios estadounidensesTiktok proporciona a Beijing una visión granular en tiempo real de la opinión pública estadounidense. Esa recopilación de datos en tiempo real resultaría enormemente útil, por ejemplo, al evaluar la voluntad de nosotros para luchar en un conflicto hipotético sobre Taiwán.

Pero el desafío de Tiktok con la juventud de Estados Unidos no es solo colección, sino influencia. La evidencia temprana sugiere que esto ya está en marcha.

Un rutgersestudiarEl encontrado Tiktok suprimió los relatos desfavorables de temas sensibles, incluidos el Tíbet, la plaza Tiananmen, los derechos de Uyghur y Xinjiang. Los usuarios “pesados” expresaron actitudes positivas elevadas hacia el historial de derechos humanos de China y un mayor interés en viajar a China.

Dado que la empresaAlgoritmo de caja negrafrustra la verificación independiente, probablemente hemos visto solo la punta del iceberg de los esfuerzos de Beijing para influir en el público estadounidense.

El algoritmo podría convullar la política doméstica estadounidense sembrando la discordia y destacando las divisiones, un resultado que sirve al interés de Beijing en socavar la cohesión y pintar a DC como un socio poco confiable.

De hecho, en lugar de reforzar a un candidato u otro, Tiktok puede actuar como una herramienta anti-incumbente.

En las elecciones de 2024, Tiktokaportadoa las bajas calificaciones de aprobación del presidente Biden, según un estratega demócrata. En esa elección, el apoyo del presidente Trump entre los jóvenes de 18-29-29, que comprende desproporcionadamente la base de usuarios de Tiktok, aumentósiete puntosde 2020.

Y, sin embargo, en abril, solo tres meses después del cargo, el apoyo de Trump entre los jóvenes ha disminuido notablemente, porhasta 27 puntos.

Si bien hay muchas variables en juego, Tiktok puede amplificar la alienación y los cambios de sentimiento a corto plazo. Cualquiera que sea la política de uno, es peligroso para China retener palancas que pueden dar forma sutil a la opinión pública estadounidense, especialmente al amplificar la insatisfacción.

Vale la pena señalar que, como Beijing utiliza herramientas para manipular al público estadounidense, especialmente a su juventud, está tomando medidas significativas para proteger a sus propios jóvenes.

Douyinla versión de Tiktok utilizada en China y también propiedad de Bytedance, es requerido por las autoridades para hacer cumplir un “modo juvenil”, limitando a los usuarios menores de 14 años al uso de la aplicación durante solo 40 minutos al día. También los bloquea entre las 10 p.m. y las 6 a.m. diariamente.

El contraste es marcado: China exporta contenido de fracturación de la atención mientras protege a sus propios jóvenes de él.

El uso de Tiktok por parte de China puede permitirle influir en la opinión masiva y de élite. Y, de hecho, Tiktok puede ser exclusivamente efectivo para influir en las opiniones de élite, al permitir el microtargeting.

Dada la efectividad y la negación de Tiktok, así como la determinación de Beijing de suplantar a los Estados Unidos, los servicios de seguridad chinos probablemente están ajustando los algoritmos de Tiktok a los usuarios clave de micro-objetivo.

Los servicios de seguridad chinos pueden dar forma directamente al algoritmo de Tiktok, en lugar de simplemente explotar uno construido por otros, dándole una influencia negable y de extremo a extremo sobre lo que los usuarios ven.

De manera crucial, cualquier operación de información centrada en el élite a través de Tiktok sería aún más difícil de detectar en el dominio no clasificado que los esfuerzos para dar forma a la opinión pública masiva debido a cuán estrecha y precisa sería la orientación.

Durante demasiado tiempo, los líderes estadounidenses en ambos lados del pasillo no han podido tomar medidas contra la plataforma.

Y la decisión reportada del presidente Trump de decirnos a las compañías que puedenIgnorar la leyprohibir que las empresas estadounidenses se involucren con Tiktok representa un peligro nuevo e inmediato para la seguridad nacional y económica de los Estados Unidos.

Como mínimo, es imperativo asegurarse de que Estados Unidos no permita a las empresas o individuos interactuar con Tiktok siempre que su algoritmo sea controlado por una empresa vinculada a Beijing.

Pero los formuladores de políticas estadounidenses deben ir aún más lejos y considerar, por ejemplo, medidas más ambiciosas, como los límites nacionales en el tiempo de pantalla de video corto para menores.

El status quo es incomprensible y peligroso: se les pide a los jóvenes estadounidenses que se enfrenten involuntariamente contra un algoritmo que puede ser una herramienta de los servicios de inteligencia chinos.

Permitir que esta dinámica persista persistiera en los fundamentos cognitivos, cívicos y estratégicos del liderazgo estadounidense.

Jonathan Panikoff es miembro principal en el Centro de Geoeconomía del Consejo Atlántico y ex director del Grupo de Seguridad de Inversiones, supervisando los esfuerzos de la comunidad de inteligencia CFIUS en la oficina del Director de Inteligencia Nacional. Joseph Webster es miembro principal del Consejo Atlántico y editor del Informe Independiente de China-Rusia.









