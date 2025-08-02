Home Noticias Donald Trump Trump golpea a Susan Collins por presupuesto y lealtad republicana

Trump golpea a Susan Collins por presupuesto y lealtad republicana

Trump golpea a Susan Collins por presupuesto y lealtad republicana


El presidente Donald Trump está teniendo otra diatriba, y esta vez apunta su furia al senador de Maine Susan Collins.

En Una publicación social de la verdad el juevesTrump criticó al republicano moderado, que se ha opuesto a dos iniciativas clave respaldadas por Trump y sus aliados: un paquete de política interna y un factura Dirigido a reclamar $ 9 mil millones destinados a medios públicos y ayuda extranjera.

“Los republicanos, cuando tienen dudas, votan exactamente opuesto a la senadora Susan Collins”, escribió Trump. “En términos generales, no puedes equivocarte. ¡Gracias por tu atención a este asunto y, haz que Estados Unidos sea genial de nuevo!”

Collins, presidente del Comité de Asignaciones del Senado que está a la reelección en 2026, se encontraba entre varios republicanos que votaron en contra del gran proyecto de ley de Trump. También se opuso al proyecto de ley de rescisión que el Congreso aprobó en julio.

“El paquete de rescisión tiene un gran problema: nadie sabe realmente qué reducciones del programa hay en él”, ella dijo en un comunicado En el momento.

Es No es la primera vez Collins ha dibujado la ira de Trump. En una publicación separada sobre Truth Truth Social, la agrupó con los sensaciones republicanas Mitch McConnell (Ky.), Rand Paul (Ky.) Y Lisa Murkowski (Alaska), acusando a los políticos de “Jugar con la vida del pueblo estadounidense y directamente en manos de los demócratas y los carteles de las drogas de izquierda radical” después de unirse a los demócratas en abril votar para revocar las tarifas del presidente en Canadá.

“¡El Senado debe permanecer en sesión, sin recesar, hasta que todo el calendario ejecutivo esté claro!” Trump escribió. “Tenemos que salvar a nuestro país de la izquierda lunática. Los republicanos, por la salud y la seguridad de los Estados Unidos, hacen su trabajo y confirmar a todos los nominados. No deben verse obligados a esperar. ¡Gracias por su atención a este asunto!”



