El tribunal reafirma que limita la prohibición de asilo de Trump en los Estados Unidos, la frontera de México







Un panel de tres jueces en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos reafirmó el viernes el fallo que limita la prohibición de asilo del presidente Trump en la frontera entre Estados Unidos y México, bloqueando la orden del Día 1 del Presidente.

Poco después de asumir el cargo, Trump emitió una proclamación que buscaba terminar con el asilo para todos los migrantes además de aquellos que ingresaron a los Estados Unidos en los puertos de entrada, según lo que se necesitaba para abordar la “invasión” en la frontera con México.

La Unión Americana de Libertades Civiles demandó a la administración en nombre de organizaciones sin fines de lucro a principios de febrero. El mes pasado, un juez de la Corte de Distrito de los Estados Unidos, Randolph Moss, designado del ex presidente Obama, bloqueó la prohibición de Trump, diciendo que la administración violó la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

Un panel de jueces en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el circuito de DC – Patricia Millett, Cornelia Pillard y Gregory G. Katsas – emitido Una pausa administrativa sobre el fallo de Moss a principios de julio. Moss argumentó que el presidente sobrepasó su autoridad para limitar severamente el asilo para aquellos migrantes que huyen del peligro y la persecución.

El panel de circuito de DC levantó su estadía en la decisión de Moss. El panel de tres jueces redujo el alcance de la decisión del juez de distrito, permitiendo al gobierno de los Estados Unidos seguir utilizando la orden de Trump de prohibir que los migrantes participen en el sistema de asilo.

“El Presidente aseguró la frontera en un tiempo récord en un nivel sin precedentes mediante el uso de todas las herramientas legales disponibles proporcionadas por el Congreso. Un juez de distrito deshonesto eliminó esas herramientas, amenazando la seguridad de los estadounidenses e ignorando una decisión de la Corte Suprema emitida solo días antes de los tribunales de distrito de advertencia para otorgar órdenes nacionales”, del departamento de seguridad de la seguridad del Departamento de Seguridad Tricia McLaughlinlin dijo CBS News.

“La administración Trump está comprometida a restaurar la integridad a nuestro sistema de inmigración y a nuestro sistema de justicia”, agregó McLaughlin.





