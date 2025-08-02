En un desarrollo alarmante, el presidente Donald Trump despidió el viernes al comisionado de la Oficina de Estadísticas Laborales, Dra. Erika McEdarfer después de acusar al investigador económico de manipular los datos de empleos con fines políticos.
Trump proporcionó evidencia cero para apoyar sus acusaciones extraordinarias anteriores contra Mcentarfer, que compartió En una publicación en las redes sociales el viernes.
El Senado confirmado McEdarfer a la posición en 2024 por un voto de 86-8.
El esquema de tarifas desquiciados, de nuevo y fuera de nuevo de Trump condujo a un informe de empleos inesperadamente débil, con el BLS revisando las nóminas de mayo y junio para mostrar que los EE. UU. Agregaron 258,000 empleos menos de los que anotó originalmente. En lugar de reconocer que sus políticas económicas podrían ser responsables de la salud económica que resulta, Trump atacó a los economistas.
“Necesitamos números de trabajo precisos. He ordenado a mi equipo que dispare a este designado político Biden, de inmediato. Será reemplazada por alguien mucho más competente y calificado”, El presidente escribió En una publicación en las redes sociales. “La economía está en auge bajo ‘Trump’ a pesar de una Fed que también juega juegos, esta vez con las tasas de interés, donde las bajó dos veces, y sustancialmente, justo antes de las elecciones presidenciales, supongo que con la esperanza de obtener ‘Kamala’ elegido, ¿cómo funcionó eso? ¡Gracias por su atención a este asunto!
Trump ha atacado y retratado durante mucho tiempo como “falso” cualquier cosa que lo arroje a una luz menos que halagador, incluso, al parecer, datos sin procesar.
Un recuento de Washington Post del primer término de Trump descubrió que llamó a los números de empleos “falsos”, “falsos” o alguna otra versión de fraudulento 19 veces. Pero despedir a los funcionarios que compilan esos datos es una escalada masiva y preocupante.
Cabe señalar que el BLS revisa regularmente los datosincluidos los números de trabajo, a medida que hay más datos disponibles para evaluar con mayor precisión la salud general de la economía, incluso en retrospectiva.