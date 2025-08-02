Trump critica a los demócratas mientras el Senado toma a sus nominados







El presidente Trump criticó a los demócratas nuevamente por retrasar el proceso de confirmado por la cámara superior de sus nominados y elogió a los republicanos del Senado por quedarse en Washington y trabajar para obtener las selecciones del presidente aprobadas.

“Muy orgulloso de nuestros grandes senadores republicanos para la lucha, durante el fin de semana y mucho más allá, si es necesario, para obtener mis excelentes citas aprobadas y en su camino para ayudarnos a hacer que Estados Unidos vuelva a ser grandioso”, escribió Trump en una publicación del sábado sobre Truth Social.

Luego, el presidente golpeó a los demócratas del Senado, argumentando que están haciendo “todo lo posible para retrasar a estas personas maravillosas y talentosas de ser”.

“Si George Washington o Abraham Lincoln estuvieran a favor de la aprobación, los demócratas retrasarían, el mayor tiempo posible, luego los votarían. Los demócratas quieren que nuestro país falle, porque han fallado”, dijo el presidente, agradeciendo al líder de la mayoría del Senado John Thune (Rs.d.) y “Nuestros guerreros republicanos en el Senado. Fight and Win. Estoy con usted!”

Thune dijo a los periodistas el jueves que las citas de receso, para ayudar a abordar la cartera de más de 160 nominados, principalmente para puestos de nivel inferior, están “sobre la mesa”.

“Creo que todo está sobre la mesa”, dijo Thune, y agregó que los cambios a las reglas “tendrían más sentido”.

“Arreglar las reglas, no solo por ahora, sino a largo plazo, sería una mejor solución para ello. Pero en este momento en este momento, no diría que estamos quitando ninguna opción de la mesa”, dijo el republicano de Dakota del Sur.

Los senadores del Partido Republicano han expresado su apertura a forjar un acuerdo con los demócratas para ayudar a confirmar un tramo de los nominados de Trump, pero están abiertos a pivotar a otras opciones si el acuerdo no pasa.

“Si no podemos, tendremos que recurrir a otras opciones y tenemos mucho apoyo para hacerlo”, dijo Thune en un sábado entrevista con Politico. Los republicanos necesitarían prácticamente toda su conferencia para votar por cambiar las reglas.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer (DN.Y.) ha respaldado el enfoque del partido a los nominados del presidente, diciendo el sábado que “los nominados históricamente malos merecen niveles históricos de escrutinio”.

“Nunca hemos visto a los nominados tan defectuosos, tan comprometidos, tan no calificados como los de Trump”, dijo Schumer en un correo en la plataforma de redes sociales X. “Y ellos lo saben”.

Las oficinas de Thune y Schumer han estado en contacto esta semana y el senador de Nueva York había enviado una contrapropuesta el viernes, según Politico.





