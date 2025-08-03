Tucker Carlson llama a Nick Fuentes un ‘niño gay enojado’

Tucker Carlson desgarrado en el influencer nacionalista blanco Nick Fuentes En el episodio del viernes de su programa, llamando a The Maga Gen Zer un “niño gay enojado” y un “niño”.
El comentario de Carlson se produjo durante una discusión con el comentarista de extrema derecha Candace Owens, quien estaba reflexionando sobre su entrevista con Fuentes el mes pasado.
Owens afirmó que el proceso de filmación “fue genial”, pero después de publicar el episodio, Fuentes la llamó, gritándola e insultándola.
“Realmente no sé qué lo provocó”, le dijo a Carlson. “La ira que salía de él era extraña y no sé por qué hizo eso. No sé por qué hizo un 180”.
Después de la entrevista de Owens con él, Fuentes Publicado un videollamándolo un “trabajo de éxito fallido”. En el video, dijo que generalmente intenta “Evitar a las mujeres en general, pero especialmente en cualquier contexto político profesional”, alegando que lo “la luz de gas”.
En el programa de Carlson, Owens teorizó que la ira de Fuentes podría ser impulsada por la “inseguridad de los niños pequeños” y él fue el ataque porque “no sabe cómo tener relaciones normales después de ser prohibido en todas partes”.
“Bueno, creo que está sucediendo la cosa de los niños gay enojados”, intervino Carlson. (Fuentes no se identifica públicamente como gay).
Carlson insultó a Fuentes en otra parte del episodio mientras defendía a Joe Kent, un teórico de la conspiración confirmó que encabezaba el Centro Nacional contra el Terrorismo. Kent y Fuentes tienen una larga disputa que se remonta a 2022. El ex presentador de Fox News afirmó que Kent es alguien “a la CIA no le gusta en absoluto”, y sugirió que Fuentes podría ser parte de una campaña coordinada contra él.
“Nick Fuentes, este niño, este extraño niño gay en su sótano en Chicago está participando en un super PAC para tocarse a Joe Kent”, dijo Carlson. “Como, he estado cerca de esto toda mi vida. Sé lo que es”.
20 años deGratisPeriodismo
Tu apoyo alimenta nuestra misión
Tu apoyo alimenta nuestra misión
Apoya a HuffPost
Ya contribuido? Inicie sesión para ocultar estos mensajes.
Cuando Owens preguntó a qué se refería con “Super PAC”, dijo, “es solo un esfuerzo organizado”.
Fuentes respondió al episodio por Desafiando a Carlson Para un debate, diciendo: “Si tienes las pelotas para cotillear sobre mí y hacer ataques personales sarcásticos … es correcto que pueda responder”.