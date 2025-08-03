Alyssa Farah Griffin sobre la apariencia de Colbert de Harris: “Todo lo que está mal con los demócratas”







El ex asistente de la Casa Blanca y la coanfitrión de “The View”, Alyssa Farah Griffin, intervinieron con la aparición del ex vicepresidente Kamala Harris sobre “The Late Show” de Stephen Colbert, discutiendo la entrevista, su primera vez desde que perdió ante el presidente Trump en las elecciones de 2024, representa todo lo que está “mal” con los demócratas desde la carrera presidencial de noviembre.

“Me sorprendió, voy a tratar de no ser demasiado dura con esto. Esta entrevista se sintió como un microcosmos de todo lo que está mal con los demócratas después de las elecciones. Voy a CBS y este tipo de tratar de hacer un punto que despidió a Stephen Colbert, que muchos en la izquierda llamaron a la demócrata, un hombre que estaba haciendo $ 20 en un año, alguien que tengo en High Them, pero el Show de su show de su show, dijo que el Ataque contra la Demotah, dijo Farh. aparición matutina en CNN.

“Estaba perdiendo $ 40 millones al año. Estaba en el Teatro Ed Sullivan, lo cual es costoso, para hablar sobre la difícil situación de la democracia en CBS, una red que tiene sus propias luchas en este momento, en lugar de hablar sobre la economía de la situación y tocar en algo que se encoge una audiencia de la red, no es donde no es donde están los votantes estadounidenses”, “, dijo el co-host mientras estaba en la mesa de Cnn” para la televisión de la red, la mesa de la red, “no es donde están los votantes estadounidenses”, “la vista”.

CBS anunció a mediados de julio que está rechazando “The Late Show con Stephen Colbert”, terminando su carrera en mayo de 2026, argumentando que fue una “decisión financiera”.

La aparición de Harris en el programa nocturno fue su primera entrevista desde que perdió ante Trump en la última carrera de la Oficina Oval, una aparición en la que promovió su próximo libro “107 Days”, que detallará su corta campaña presidencial.

La ex vicepresidenta, que anunció el miércoles que no saltará a la carrera de gobernador de California 2026, explicó aún más su decisión.

“No quiero volver al sistema. Creo que está roto. Quiero viajar por el país. Quiero escuchar a la gente, quiero hablar con la gente. Y no quiero que sea transaccional, donde estoy pidiendo su voto”, dijo Harris a Colbert, quien criticó a CBS y su empresa matriz, Paramount Global, por tirar del enchufe.

Cuando se le preguntó en el programa del jueves quién debería ser el líder del Partido Demócrata, ya que se ocupa de los números de aprobación de caída y busca provocar más entusiasmo, el vicepresidente argumentó que sería un error ponerlo “sobre los hombros de cualquier persona”.

“Realmente está en todos nuestros hombros”, dijo.

Farah Griffin, que ha sido crítica con Trump y dicho A fines del año pasado, votó por Harris durante el ciclo electoral de 2024, declaró en CNN que “se sentía como si todos los que le estaban aconsejando [Harris]le dijo que esta era una buena idea, que no es donde habría hecho que el Grand regresara … es como anunciar su comité exploratorio sobre la plataforma de hundimiento del Titanic “.





