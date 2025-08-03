Es la economía de Trump ahora, y los últimos números financieros ofrecen algunas señales de advertencia

WASHINGTON (AP) – Para todas las promesas del presidente Donald Trump de una “edad de oro” económica, una Soporte de indicadores débiles Esta semana contó una historia potencialmente preocupante a medida que los impactos de sus políticas se están enfocando.

Las ganancias de trabajo están disminuyendo. La inflación está marcando hacia arriba. El crecimiento se ha desacelerado en comparación con el año pasado.

Más de seis meses después de su mandato, Trump’s Blitz de caminatas arancelas y su Nueva factura de impuestos y gastos han remodelado los sistemas comerciales, fabricación, energía e impuestos de Estados Unidos a su propio gusto. Está ansioso por tomar el crédito por cualquier victoria que pueda ocurrir y está buscando a alguien más culpable si la situación financiera comienza a tambalearse.

Pero a partir de ahora, este no es el auge que prometió el presidente republicano, y su capacidad para culpar a su predecesor demócrata, Joe Biden, porque cualquier desafío económico se ha desvanecido a medida que la economía mundial se dedica a cada publicación de palabras y redes sociales.

Cuando el informe de empleos del viernes resultó ser decididamente sombrío, Trump ignoró las advertencias en los datos y despidió el jefe de la agencia Eso produce las cifras de empleos mensuales.

“Los números importantes como este deben ser justos y precisos, no pueden ser manipulados con fines políticos”, dijo Trump en Truth Social, sin ofrecer pruebas de su afirmación. “La economía está en auge”.

Es posible que los números decepcionantes sean dolores de la rápida transformación causada por Trump y que el crecimiento más fuerte regrese, o pueden ser una vista previa de aún más interrupciones por venir.

El presidente Donald Trump camina para abordar Air Force One, viernes 1 de agosto de 2025, en la base conjunta Andrews, Maryland (AP Photo/Julia DeMaree Nikhinson)

Los planes económicos de Trump son una apuesta política

El uso agresivo de los aranceles de Trump, las acciones ejecutivas, los recortes de gastos y los cambios en el código fiscal conlleva un riesgo político significativo si no puede ofrecer prosperidad de clase media. Los efectos de sus nuevas tarifas aún están a varios meses de ondulación a través de la economía, ya que muchos aliados de Trump en el Congreso harán campaña en las elecciones de mitad de período.

“Teniendo en cuenta lo temprano que estamos en su término, Trump ya tuvo un impacto inusualmente grande en la economía”, dijo Alex Conant, un estratega republicano de Firehouse Strategies. “El impacto inflacionario completo de los aranceles no se sentirá hasta 2026. Desafortunadamente para los republicanos, ese también es un año electoral”.

La Casa Blanca retrató el bombardeo de los marcos comerciales previos al anuncio de tarifas del jueves como prueba de su destreza de negociación. La Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia y otras naciones que la Casa Blanca declinó el nombre acordó que Estados Unidos podría aumentar sus aranceles a sus bienes sin hacer lo mismo con los productos estadounidenses. Trump simplemente estableció tasas en otros países que carecían de asentamientos.

Los costos de esas tarifas, impuestos pagados por las importaciones a los EE. UU., Serán más considerados por muchos estadounidenses en forma de precios más altos, pero en qué medida sigue siendo incierto.

“Para la Casa Blanca y sus aliados, una parte clave de la gestión de las expectativas y la política de la economía de Trump es mantener la vigilancia cuando se trata de percepciones públicas”, dijo Kevin Madden, un estratega republicano.

Solo el 38% de los adultos aprueban el manejo de la economía por parte de Trump, según una encuesta de julio por el Centro de Asuntos Públicos de Associated Press-NORC. Eso es desde el final del primer mandato de Trump, cuando la mitad de los adultos aprobó su liderazgo económico.

La Casa Blanca pinta una imagen más rosada, al ver que la economía emerge de un período de incertidumbre después de la reestructuración de Trump y repitiendo las ganancias económicas observadas en su primer mandato antes de que la pandemia golpeó.

“El presidente Trump está implementando la misma combinación de políticas de desregulación, comercio más justo y recortes de impuestos a favor del crecimiento a una escala aún mayor, a medida que estas políticas entran en vigencia, lo mejor está por venir”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai.

Informes económicos recientes sugieren problemas por delante

Los números económicos durante la semana pasada muestran las dificultades que Trump podría enfrentar si los números continúan en su camino actual:

– El informe de empleos del viernes mostró que los empleadores estadounidenses han arrojado 37,000 empleos de fabricación desde Lanzamiento de la tarifa de Trump En abril, socavando las reclamaciones anteriores de la Casa Blanca de un avivamiento de fábrica.

– La contratación neta se ha desplomado en los últimos tres meses con ganancias laborales de solo 73,000 en julio, 14,000 en junio y 19,000 en mayo, un combinado de 258,000 empleos más bajos de lo que se indicó anteriormente. En promedio, el año pasado, la economía agregó 168,000 empleos al mes.

– un jueves Informe de inflación mostrado que los precios han aumentado un 2,6% durante el año que finalizó en junio, un aumento en el índice de precios de gastos de consumo personal del 2.2% en abril. Los precios de los artículos muy importados, como electrodomésticos, muebles y juguetes y juegos, saltaron de mayo a junio.

– El miércoles, un informe sobre el producto interno bruto, la medida más amplia de la economía de los Estados Unidos, mostró que creció a una tasa anual de menos del 1.3% durante la primera mitad del año, por un crecimiento de 2.8% el año pasado.

“La economía simplemente se avanza”, dijo Guy Berger, miembro principal del Instituto Burning Glass, que estudia las tendencias de empleo. “Sí, la tasa de desempleo no está subiendo, pero estamos agregando muy pocos empleos. La economía ha estado creciendo muy lentamente. Parece que una economía ‘meh’ continúa”.

El presidente Donald Trump ofrece comentarios junto con el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, mientras recorren el proyecto de renovación de la sede de $ 2.5 mil millones de la Reserva Federal el 24 de julio de 2025 en Washington, DC. (Foto de Chip Somodevilla/Getty Images) Chip Somodevilla a través de Getty Images

Los ataques alimentados de Trump podrían desatar más inflación

Trump ha tratado de culpar a cualquier problema económico al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, diciendo que la Fed debería reducir sus tasas de interés de referencia a pesar de que hacerlo podría generar más inflación.

Trump ha respaldado públicamente a dos gobernadores de la Fed, Christoper Waller y Michelle Bowman, por votar por recortes de tarifas en la reunión del miércoles. Pero su lógica no es lo que el presidente quiere escuchar: estaban preocupados, en parte, por una desaceleración del mercado laboral.

Pero esta es una gran apuesta económica realizada por Trump y aquellos que empujan por tasas más bajas bajo la creencia de que las hipotecas también serán más asequibles como resultado e impulsan la actividad de compra de viviendas.

Su política arancelaria ha cambiado repetidamente en los últimos seis meses, con los últimos números de impuestos de importación que sirven como sustituto de lo que el presidente anunció en abril, que provocó una venta de mercado de valores. Puede que no sea un ajuste simple de una sola vez como argumentan algunos miembros de la junta de la Fed y los funcionarios de la administración de Trump.

Trump no escuchó las advertencias sobre las tarifas ‘universales’

Por supuesto, Trump no puede decir que nadie le advirtió sobre las posibles consecuencias de sus políticas económicas.

Biden, entonces el presidente saliente, hizo exactamente eso en un discurso en diciembre pasado en la Brookings Institution, diciendo que el costo de los aranceles eventualmente afectaría a los trabajadores y empresas estadounidenses.

