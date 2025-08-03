Asesor comercial de Trump: el presidente tiene “preocupaciones reales” sobre los datos de empleos después de la activación de BLS







El representante del comercio de EE. UU., Jamieson Greer, intervino en la decisión del presidente Trump de despedir al comisionado de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) Erika Mcentarfer, diciendo que el comandante en jefe tiene “preocupaciones reales” sobre los números de empleo que se extienden más allá del pésimo informe del viernes.

“Incluso el año pasado durante la campaña, hubo enormes cambios en los números de empleos, y por lo tanto me suena como si el presidente tenga preocupaciones reales. Ya sabes, no solo en base a la de hoy, sino en todo lo que vimos el año pasado”, Greer “, Greer”, Greer “, Greer”. dicho Durante su aparición el viernes en “Face the Nation” de CBS News.

“Desea poder tener números algo confiables. Siempre hay revisiones, pero a veces se ve que estas revisiones van de maneras realmente extremas. Y es, ya sabes, el presidente es el presidente. Puede elegir quién trabaja en la rama ejecutiva”, dijo Greer, uno de los principales negociadores de tarifas de Trump, al anfitrión Margaret Margaret.

Trump despidió a Mcentarfer después de que un informe de empleos del viernes por la mañana del departamento de trabajo mostró que Estados Unidos agregó 258,000 empleos menos en mayo y junio de lo que se informó anteriormente. El informe también dijo que el país agregó 73,000 empleos en julio.

Trump eliminó al jefe de BLS el viernes por la tarde, acusándola de manipular datos para que él y los republicanos se vean mal.

“Ella será reemplazada por alguien mucho más competente y calificado. Los números importantes como este deben ser justos y precisos, no pueden ser manipulados con fines políticos”, escribió Trump el viernes sobre Truth Social.

El despido de Mcentarfer fue recibido con las críticas de los demócratas, pero también por William Beach, quien fue nombrado Jefe de BLS durante el primer mandato de Trump.

Greer dijo el viernes que la nación verá un aumento “grande” en la cantidad de empleos de fabricación ahora que el “gran y hermoso proyecto de ley” de Trump fue firmado.

“Creo que, ya sabes, nuestros fabricantes saben que tienen un camino claro y cierto en eso ahora”, dijo.





